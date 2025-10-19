הזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס הודיעה היום (ראשון) בשעת צהרים כי נמצאה גופה של חטוף ישראלי חלל נוסף, והתנתה את השבתו בכך ש"התנאים בשטח יאפשרו זאת".

ההודעה מתפרסמת במקביל לאיומים מצד בכירי מערכת הביטחון הישראלית על תגובה עוצמתית בעזה - כתגובה להפרת האש מצד חמאס בדרום הרצועה. נראה כי ארגון הטרור מנסה בכל כוחו לעצור את האש.

"גדודי אל-קסאם מצאו היום את גופתו של אסיר ישראלי במהלך פעולות חיפוש מתמשכות", נמסר מארגון הטרור. כאמור, הם הוסיפו שימסרו את הגופה "אם תנאי השטח יתאימו". עוד הוסיפו והדגישו כי "כל הסלמה ציונית תפריע לחיפוש, לחפירה ולחילוץ הגופות - דבר שיעכב את חילוץ גופות המתים על ידי הכיבוש".

לפי שעה ישנם 16 חטופים חללים עדיין בעזה. הלילה החזיר חמאס את גופותיהם של רונן אנגל הי"ד וסונטאיה אוקארסרי ז"ל. מוקדם יותר השבוע החזיר מספר חללים חטופים נוספים. לדברי חמאס, הוא הגיע לכל החטופים שבידיו, ויקח לו זמן להגיע ליתר החטופים. עם זאת בישראל משוכנעים שחמאס יודע היכן רוב החטופים. ההודעה המבוהלת היום, עם העמקת התקיפות, יכולה מעט ללמד על כך.

מוקדם יותר היום, בהודעה נוספת של ארגון הטרור, ניסו להתנער מהתקרית החמורה ברפיח, שישראל רואה בה הפרה של הסכם הפסקת האש - ומסרו בהודעה רשמית כי האירועים ברפיח אינם בשליטתם וכי הם מחויבים להמשך ההסכם.

בהודעה רשמית של הזרוע הצבאית של חמאס נאמר כי "אנו מאשרים את מחויבותנו המלאה ליישום כל מה שהוסכם, ובראש - הפסקת האש בכל רחבי רצועת עזה". עוד הוסיפו כי "איננו מודעים לאירועים או עימותים המתרחשים באזור רפיח, שכן אלה אזורים אדומים הנמצאים תחת שליטת הכיבוש".

לדבריהם, "הקשר עם הקבוצות הנותרות שלנו שם נותק מאז חידוש המלחמה בחודש מרץ האחרון, ואין לנו כל אינפורמציה אם הם נהרגו או שהם עדיין בחיים מאז תאריך זה. לכן אין לנו קשר לאירועים המתרחשים באזורים הללו, ואיננו יכולים לתקשר עם אף אחד מלוחמינו שם, אם מישהו מהם עדיין בחיים".

בינתיים בישראל מסרו היום כי רואים בתקריות שארעו בדרום הרצועה הפרה בוטה של הסכם הפסקת האש, ולפי גורמים ישראלים נערכים להגברת התקיפות בעזה. צה"ל כבר החל היום להפציץ מהאוויר אזורים שבהם מחבלים.

מלשכת ראש הממשלה נמסר היום: "בעקבות הפרת הפסקת האש מצד חמאס, ראש הממשלה נתניהו קיים התייעצות עם שר הביטחון וראשי מערכת הביטחון והנחה לפעול בעוצמה נגד יעדי טרור ברצועת עזה".

במקביל דובר צה"ל מסר: "מוקדם יותר היום, מחבלים ירו טילי נ"ט וביצעו ירי לעבר כוחות צה"ל, אשר פעלו להשמדת תשתיות טרור במרחב רפיח בהתאם לתנאי ההסכם. צה"ל החל בתקיפות מטוסי קרב של חיל האוויר ובירי ארטילרי במרחב רפיח להסרת איום, והשמידו מספר פירים מבצעיים ומבנים צבאיים בהם זוהתה פעילות של מחבלים. מדובר בהפרה בוטה של הסכם הפסקת האש, צה"ל יגיב בעוצמה".