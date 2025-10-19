כיכר השבת
דיווח: בישראל נערכים ל"תגובה מדודה" בלבד נגד חמאס | ישראל עדכנה את ארה"ב לפני התקיפה

מתדרוכים של בכירים ישראלים עולה כי ישראל נערכת לתגובה מדודה נגד ארגון הטרור חמאס ולא "תשבור את הכלים" בתגובה להפרות ולמתקפות של ארגון הטרור | במקביל, לפי דיווח מפי גורמים ישראליים, ישראל עדכנה מבעוד מועד את האמריקנים לפני התקיפה (חדשות)

רה"מ נתניהו (צילום: Marc Israel Sellem/POOL)

ישראל אינה מתכוונת להיכנס לימי לחימה עצימים ב, כך עולה מדיווח במספר כלי תקשורת ישראלים שתודרכו על ידי בכירים ישראלים.

המטרה, כך נראה, היא לגרום ל לשלם על התקיפה הבוקר וההפרות הרבות של הימים האחרונים, מבלי "לשבור את הכלים" מול ארגון הטרור או להביא לקריסה של הפסקת האש.

בתוך כך, הכתב הישראלי ברק רביד דיווח כי ישראל שוחחה עם האמריקנים לפני שתקפה בעזה, תקיפה שנמשכת גם כעת.

ההערכה היא שנשיא ארה"ב אינו מעוניין לאפשר לישראל לתקוף באופן שהפסקת האש תקרוס, לאחר ההישג המדיני שהצליח להביא בתום שנתיים של מלחמה עצימה.

ב-12 דיווח הכתב ברק רביד כי "ממשל מנסה למנוע מחילופי האש ברצועת עזה הבוקר (ראשון) להידרדר לכדי הסלמה נוספת שעלולה להוביל לקריסת ההסכם לסיום המלחמה, כך אומרים בכירים אמריקנים".

גורמים בישראל הגדירו את המתקפות נגד חמאס כ"עונש" על האירוע הבוקר והדגישו כי אין בכך משום חזרה ללחימה.

מנגד, גורמים פוליטיים בישראל דורשים חזרה מלאה ללחימה מול ארגון הטרור.

הבוקר צייץ שר האוצר סמוטריץ' את המילה "מלחמה" ודרש מהממשלה לפוצץ את ההסכם. ראש הממשלה צפוי לכנס ישיבה מיוחדת בהשתתפות בכירי מערכת הביטחון כדי לדון בתגובה הישראלית לאירוע.

בתוך כך, מעזה מגיעים בשעות האחרונות תיעודים מתקיפות צה"ל נגד מטרות חמאס, בתגובה למתקפות של ארגון הטרור וירי הנ"ט מוקדם יותר על כלי הנדסי צהל"י.

באחד התיעודים נראה עשן רב מיתמר מעל מבנים ברצועת עזה, במקביל לדיווחים פלסטיניים על 15 הרוגים לפחות מתקיפות צה"ל בשעות האחרונות.

בתוך כך, דובר צה"ל בערבית אביחי אדרעי פרסם מפה המורה לאזרחי עזה את האזורים בהם נאסר עליהם להתנייד, מפה שכבר הייתה מוכרת לפלסטינים קודם לכן ונשלחה עתה לפי ההערכות לצורך מלחמה פסיכולוגית באזרחי עזה וארגון הטרור חמאס.

בהודעה המצורפת "הודיע" אדרעי כי נאסר על העזתים לעבור את הקו האדום וכי עליהם להישאר אך ורק בגבולות הקו הצהוב.

(צילום: דובר צה"ל)

כאמור, למרות שלא התחדש דבר בהוראה שנתן אדרעי, שכן העזתים יודעים היטב שנאסר עליהם להכנס לאזור האדום, ההערכה היא כי המפה נועדה להזכיר לעזתים מפות קודמות שהורו על פינוי אוכלוסין בתוך הרצועה, שמא יחליט חמאס להמשיך בהפרותיו.

