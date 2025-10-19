ישראל אינה מתכוונת להיכנס לימי לחימה עצימים בעזה, כך עולה מדיווח במספר כלי תקשורת ישראלים שתודרכו על ידי בכירים ישראלים.

המטרה, כך נראה, היא לגרום לחמאס לשלם על התקיפה הבוקר וההפרות הרבות של הימים האחרונים, מבלי "לשבור את הכלים" מול ארגון הטרור או להביא לקריסה של הפסקת האש.

בתוך כך, הכתב הישראלי ברק רביד דיווח כי ישראל שוחחה עם האמריקנים לפני שתקפה בעזה, תקיפה שנמשכת גם כעת.

ההערכה היא שנשיא ארה"ב אינו מעוניין לאפשר לישראל לתקוף באופן שהפסקת האש תקרוס, לאחר ההישג המדיני שהצליח להביא בתום שנתיים של מלחמה עצימה.

ב-12 דיווח הכתב ברק רביד כי "ממשל טראמפ מנסה למנוע מחילופי האש ברצועת עזה הבוקר (ראשון) להידרדר לכדי הסלמה נוספת שעלולה להוביל לקריסת ההסכם לסיום המלחמה, כך אומרים בכירים אמריקנים".

גורמים בישראל הגדירו את המתקפות נגד חמאס כ"עונש" על האירוע הבוקר והדגישו כי אין בכך משום חזרה ללחימה.

מנגד, גורמים פוליטיים בישראל דורשים חזרה מלאה ללחימה מול ארגון הטרור.

הבוקר צייץ שר האוצר סמוטריץ' את המילה "מלחמה" ודרש מהממשלה לפוצץ את ההסכם. ראש הממשלה צפוי לכנס ישיבה מיוחדת בהשתתפות בכירי מערכת הביטחון כדי לדון בתגובה הישראלית לאירוע.

בתוך כך, מעזה מגיעים בשעות האחרונות תיעודים מתקיפות צה"ל נגד מטרות חמאס, בתגובה למתקפות של ארגון הטרור וירי הנ"ט מוקדם יותר על כלי הנדסי צהל"י.