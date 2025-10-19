אחרי הפרת הפסקת האש מצד חמאס, בישראל נערכים להגברת התקיפות נגד ארגון הטרור ברצועה. טרם ברור מה תהיה רמת התגובה, ורבים מצביעים על כך שהתגובה הישראלית היום היא שתקבע, בין היתר ובמידה רבה, את אופי ההתנהלות בהמשך.

בינתיים צה"ל החל לתקוף היום (ראשון) מהאוויר בדרום הרצועה וחיסל לפי דיווחים מספר מחבלים. זאת לאחר שמחבלים פתחו בירי ובשיגור טיל נ"ט לעבר הכוחות.

דובר צה"ל מסר היום כי "מוקדם יותר היום, מחבלים ירו טילי נ"ט וביצעו ירי לעבר כוחות צה"ל, אשר פעלו להשמדת תשתיות טרור במרחב רפיח בהתאם לתנאי ההסכם. צה"ל החל בתקיפות מטוסי קרב של חיל האוויר ובירי ארטילרי במרחב רפיח להסרת איום, והשמידו מספר פירים מבצעיים ומבנים צבאיים בהם זוהתה פעילות של מחבלים. מדובר בהפרה בוטה של הסכם הפסקת האש, צה"ל יגיב בעוצמה".

מלשכת ראש הממשלה נמסר היום: "בעקבות הפרת הפסקת האש מצד חמאס, ראש הממשלה נתניהו קיים התייעצות עם שר הביטחון וראשי מערכת הביטחון והנחה לפעול בעוצמה נגד יעדי טרור ברצועת עזה".

ראשי מערכת הביטחון קיימו היום הערכת מצב, בעקבות התקרית החמורה, ובסיומה התבטא גורם ישראלי כי צה"ל מכין "סט תקיפות" כנגד חמאס. כך לפי דיווח של העיתונאי עמית סגל.

שר הביטחון ישראל כ"ץ מסר: "חמאס ילמד היום בדרך הקשה כי צה"ל נחוש להגן על חייליו ולמנוע כל פגיעה בהם. הנחינו את צה"ל לפעול בעוצמה מול מטרות טרור של החמאס בעזה. החמאס ישלם מחיר כבד על כל ירי והפרה של הפסקת האש ובמידה והמסר לא יובן - עוצמת התגובות תלך ותגבר".

בקואליציה ובאופוזיציה נשמעו היום קריאות נוקבות להגיב בחומרה לחמאס. יו"ר הדמוקרטים יאיר גולן צייץ היום: "מתקפת חמאס בעזה מחייבת תגובה נחרצת - רק ככה קובעים את כללי המשחק. הניצחון המוחלט ברצועת עזה מחייב בניית שלטון חלופי מתון לחמאס - סוגייה שהממשלה הפקירה ובחרה בכישלון המוחלט".

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' צייץ מילה אחת - "מלחמה". השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר קרא "לראש הממשלה להורות לצה"ל על חידוש מלא של הלחימה ברצועה במלוא העוצמה. דמיונות השווא שחמאס יהפוך את עורו, או שאפילו יעמוד בהסכם שעליו הוא חתם, מתבררים כצפוי כמסוכנים לביטחוננו. את ארגון הטרור הנאצי יש להשמיד עד תום - ויפה שעה אחת קודם".

יו״ר כחול לבן בני גנץ: ״‏חמאס הפר היום את ההסכם והעמיד את מדינת ישראל במבחן - וכמו בלבנון אסור לנו למצמץ. ‏כל האפשרויות חייבות להיות על השולחן - כולל חזרה לתמרון. ‏אסור לחזור ל-6.10.״

יו"ר מפלגת ישראל ביתנו, ח"כ אביגדור ליברמן, קרא מוקדם יותר: "במזרח התיכון יש שפה אחת - עוצמה. מדיניות קיר ברזל אמיתית. אפס סדקים, אפס סובלנות. חמאס מותח את הגבולות כי יש מי שאפשר לו. משחק ומורח את החזרת החטופים החללים, ולפני זמן קצר - מפר את הפסקת האש, ויורה על כח צה"ל במטרה לפגוע בחיילים הגיבורים שלנו. התגובה היחידה לטרור ולחמאס היא עוצמה. כח. קיר ברזל!".