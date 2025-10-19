כיכר השבת
חזרה ללחימה?

תיעוד דרמטי מהתקיפות בעזה - והלחימה הפסיכולוגית של דובר צה"ל בערבית

מעזה מגיעים תמונות וסרטונים המציגים מצב מלחמה על מלא, כאילו לא הוכרזה הפסקת אש לפני מספר ימים בלבד | במקביל, דובר צה"ל בערבית פרסם הודעה שנועדה לפי ההערכות להפחיד את העזתים ואת חמאס מפני חזרה ללחימה (חדשות) 

מעזה מגיעים בשעות האחרונות תיעודים מתקיפות צה"ל נגד מטרות , בתגובה למתקפות של ארגון הטרור וירי הנ"ט מוקדם יותר על כלי הנדסי צהל"י.

באחד התיעודים נראה עשן רב מיתמר מעל מבנים ברצועת עזה, במקביל לדיווחים פלסטיניים על 15 הרוגים לפחות מתקיפות צה"ל בשעות האחרונות.

בתוך כך, דובר צה"ל בערבית אביחי אדרעי פרסם מפה המורה לאזרחי עזה את האזורים בהם נאסר עליהם להתנייד, מפה שכבר הייתה מוכרת לפלסטינים קודם לכן ונשלחה עתה לפי ההערכות לצורך מלחמה פסיכולוגית באזרחי עזה וארגון הטרור חמאס.

בהודעה המצורפת "הודיע" אדרעי כי נאסר על העזתים לעבור את הקו האדום וכי עליהם להישאר אך ורק בגבולות הקו הצהוב.

(צילום: דובר צה"ל)

כאמור, למרות שלא התחדש דבר בהוראה שנתן אדרעי, שכן העזתים יודעים היטב שנאסר עליהם להכנס לאזור האדום, ההערכה היא כי המפה נועדה להזכיר לעזתים מפות קודמות שהורו על פינוי אוכלוסין בתוך הרצועה, שמא יחליט חמאס להמשיך בהפרותיו.

