צפו בגלריה "עד גמירא": תיעוד ענק מ'זריקת התפוחים' במוצאי החג בבני ברק בסיומו של חג שמחת תורה, התכנסו חסידים ואוהדים למעמד נעילת החג המרומם אצל הגה"צ רבי חיים צבי מייזליש | בשיא הרגש וההתעלות לקראת הפרידה מהחג ומהימים הנוראים קיים ראש הישיבה את המנהג המפורסם והמיוחד של "זריקת התפוחים", תוך שהוא משליך תפוחים אל עבר הקהל (חסידים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 16:40