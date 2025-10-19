כיכר השבת
"עד גמירא": תיעוד ענק מ'זריקת התפוחים' במוצאי החג בבני ברק

בסיומו של חג שמחת תורה, התכנסו חסידים ואוהדים למעמד נעילת החג המרומם אצל הגה"צ רבי חיים צבי מייזליש | בשיא הרגש וההתעלות לקראת הפרידה מהחג ומהימים הנוראים קיים ראש הישיבה את המנהג המפורסם והמיוחד של "זריקת התפוחים", תוך שהוא משליך תפוחים אל עבר הקהל (חסידים)

נעילת החג שמחת תורה אצל הגה"צ רבי חיים צבי מייזליש (צילום: יהושע פרוכטר)
נעילת החג שמחת תורה אצל הגה"צ רבי חיים צבי מייזליש (צילום: יהושע פרוכטר)
נעילת החג שמחת תורה אצל הגה"צ רבי חיים צבי מייזליש (צילום: יהושע פרוכטר)
נעילת החג שמחת תורה אצל הגה"צ רבי חיים צבי מייזליש (צילום: יהושע פרוכטר)
נעילת החג שמחת תורה אצל הגה"צ רבי חיים צבי מייזליש (צילום: יהושע פרוכטר)
נעילת החג שמחת תורה אצל הגה"צ רבי חיים צבי מייזליש (צילום: יהושע פרוכטר)
נעילת החג שמחת תורה אצל הגה"צ רבי חיים צבי מייזליש (צילום: יהושע פרוכטר)
נעילת החג שמחת תורה אצל הגה"צ רבי חיים צבי מייזליש (צילום: יהושע פרוכטר)
נעילת החג שמחת תורה אצל הגה"צ רבי חיים צבי מייזליש (צילום: יהושע פרוכטר)
נעילת החג שמחת תורה אצל הגה"צ רבי חיים צבי מייזליש (צילום: יהושע פרוכטר)
נעילת החג שמחת תורה אצל הגה"צ רבי חיים צבי מייזליש (צילום: יהושע פרוכטר)
נעילת החג שמחת תורה אצל הגה"צ רבי חיים צבי מייזליש (צילום: יהושע פרוכטר)
נעילת החג שמחת תורה אצל הגה"צ רבי חיים צבי מייזליש (צילום: יהושע פרוכטר)
נעילת החג שמחת תורה אצל הגה"צ רבי חיים צבי מייזליש (צילום: יהושע פרוכטר)
נעילת החג שמחת תורה אצל הגה"צ רבי חיים צבי מייזליש (צילום: יהושע פרוכטר)

