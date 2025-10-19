"עד גמירא": תיעוד ענק מ'זריקת התפוחים' במוצאי החג בבני ברק
בסיומו של חג שמחת תורה, התכנסו חסידים ואוהדים למעמד נעילת החג המרומם אצל הגה"צ רבי חיים צבי מייזליש | בשיא הרגש וההתעלות לקראת הפרידה מהחג ומהימים הנוראים קיים ראש הישיבה את המנהג המפורסם והמיוחד של "זריקת התפוחים", תוך שהוא משליך תפוחים אל עבר הקהל (חסידים)
חג הסוכות ויום הושענא רבה נחוגו ברוב ששון אצל האדמו"ר מקוזמיר, במרכז החסידות בבני ברק. החסידים התאספו בהיכל בית המדרש וברחבתו, כדי לשאוב ממחיצתו של הרבי בימים הנשגבים| באחד מלילות חול המועד ערך הרבי את השולחן בסוכה ברחבת בית המדרש, כשהוא משמיע דברי תורה וחיזוק בפני כלל חסידיו. לאחר מכן, נכנס הרבי להשתתף במעמד שמחת בית השואבה המרומם שנערך בהיכל בית המדרש. שם פיזז האדמו"ר שעה ארוכה בריקוד נלהב וסוחף, בניגון המפורסם "יש בורא עולם" (חסידים)
במהלך יום הושענא רבה, יום חיתום הדין, התכנסו חסידים רבים סביב הרה"צ המשפיע החסידי רבי אלימלך בידרמן, כדי לחזות ב'עבודת הקודש' | בתיעוד ניתן לראות את המשפיע כשהוא שקוע כולו ביום הגדול, ומזמר ניגוני רחמים והתעוררות בין הפיוטים והתפילות | צפו בתיעוד המלא מהתפילה ביום המסוגל (חסידים)
אש בבני ברק! שמחת בית השואבה המסורתית נערכה בחול המועד בבית המדרש לעלוב בעיר, בראש המעמד פיזז רב בית הכנסת, המשפיע הגה"צ רבי חיים יוסף בידרמן אב"ד לעלוב, אליו הצטרף אחיו המשפיע הגה"צ רבי נחמן בידרמן מירושלים. השניים סחפו את הקהל בריקודים סוערים, כשהם אוחזים לפידים בוערים – זכר לשמחת המקדש | הצלם יהודה פרקוביץ מגיש גלריה מרהיבה (חסידים)
לקראת חגי ומועדי תשרי נבנתה אוהל ענק ברחבת ביהמ"ד הגדול של חסידות קרעטשניף י-ם, במרכז החסידות ברחוב אבינועם ילין בירושלים | במהלך ימי חול המועד סוכות ערך האדמו"ר את השולחנות הטהורים באוהל הענק שנהפך לסוכה לימים אלו, מתוך הוד והדר, כשבין לבין מנגנים החסידים עם כינורות לזכר שמחת בית השואבה (חסידים)
רבבות חסידי סאטמר זכו לשהות בחגי ומועדי תשרי בצל קודשו של האדמו"ר מסאטמר, במרכז החסידות בווילאמסבורג | ביהמ"ד הגדול והמיתולוגי ברחוב ראדני בשכונה, שופץ והורחב לראשונה לאחר שנות דור לרווחת הקהל הקודש | צפו בתיעוד ממוצאי חג שמיני עצרת, מהשולחן הטהור וממעמד הבאגלייטען ברחובה של עיר עד למעון האדמו"רים, שם יצא האדמו"ר אל גוזרטאת הבית ובירך את הרבבות בכל הברכות (חסידים)
לצד היותו גדול הפוסקים החסידים בארה"ב, מנהיג האדמו"ר מסערדאהעלי קהל חסידיו במרכז החסידות בבורו פארק | צפו בתיעוד מהטישים המרוממים שערך האדמו"ר בימי המועד לפני חסידיו תוך שהוא משפיע עליהם מאור קדושתו ותורתו (חסידים)
ימי חג הסוכות ושמחת תורה בחצר הקודש באבוב היוו מגדלור של הוד ושמחה, כשאלפי החסידים התכנסו בסוכה המרכזית בבורו פארק. רגעי שיא נרשמו עם גשם זלעפות שלא עצר את ה'טיש', מעמד איגוד הערבות המיוחד, וברכת הפרידה המרגשת מהאדמו"ר מהמרפסת במוצאי החג (חסידים)
ראתה זאת אדל הצדקת ביתו של הבעל שם טוב הקדוש, ראתה גם את צערו על פניו, נגשה אליו ושאלה: "אם תבטיח לי את ברכתך שאלד בן זכר בשנה זו, אתן לך תיכף ומיד נעלים חדשות, כך תוכל להמשיך לרקוד" התלמיד בירך אותה, והבטיח לה שבשנה זו תלד בן זכר | סיפור חסידי למוצ״ש (חסידים)
חג הסוכות והושענא רבה נחגגו בחצר הקודש אלכסנדר בהתרוממות רוח גדולה, כשמעל הכל ריחפה תחושת היסטוריה ופרידה | התיעוד המרומם מביא רגעים נבחרים מעבודת הקודש של האדמו"ר מאלכסנדר, במהלך ימי החג ויום הושענא רבה | רגע השיא נרשם ביום טוב שני של גלויות בשמחת תורה, האדמו"ר הופיע בהדרו במניין המיוחד שנערך לבני חוץ לארץ בהיכל בית מדרשו, ופיזז לכבודם עם ספר התורה. מדובר באחד האירועים האחרונים בהיכל בית המדרש המיתולוגי, לפני הריסתו המתוכננת, לטובת בנייתו מחדש לתפארה (חסידים)
חג הסוכות נחתם בחצר הקודש מודז'יץ במעמד הקפות שניות מלא התעוררות ודבקות עליונה | במרכז המעמד ישב הרבי על כס מלכותו כשבידו ספר תורה קטן שנכתב לעילוי נשמת קדושי השואה הי"ד, והריקוד עמו שימש למעשה כהקפת ניצחון רוחני על מאבדי ישראל | המחזה הנעלה תועד בעדשתו של הצלם שוקי לרר, כשהוא חושף את דבקותו של הרבי בעת התורה, החסידים רוקדים בשמחה עצומה, וילדי החמד מקפצים במעגל קרוב לרבי, כשהם מבטאים את נצח ישראל לדורותיו (חסידים)
ביום האישפוזין של יוסף צדיקא, ערך האדמו"ר החדש מקרעטשניף סיגעט את שולחנו בסוכה שהוקמה בחצר בית המדרש של החסידות בעיר הקודש ירושלים | בשיא הטיש חילק האדמו"ר "פרנסה ברויט" (לחם פרנסה) לכלל המשתתפים | ה"פרנסה ברויט" הוא מנהג קודש וסגולה ידועה לשפע ברכה והצלחה | אחד מהמשתתפים ציין שזהו אחד ממנהגי ההנהגה הראשונים של הרבי החדש שנערך בפרהסיה וברוב עם, והחסידים קיבלו את הדברים בהתפעמות ובהתרגשות גדולה (חסידים)
הצלם איתי קצב נקלע אמש (חמישי) לרחבת הכותל המערבי, ושם הצליח לתעד את האדמו"ר מויז'ניץ בית שמש שהגיע עם כלל חסידיו לתפילת רבים לרגל ימי החג שעברו עלינו לטובה, וכן את האדמו"רים מלוצק ובוטשאן, לצד הגאון רבי יוסף משה דב הלברשטאם, ראש ישיבות צאנז ואב"ד החסידות בארה"ב (חסידים)
