חרדים עוברים לעפולה: המספרים שמשנים את פני העיר

אלפי משפחות חרדיות כבר קובעות את דירתן בעפולה ( צילום: באדיבות המצלם )

עפולה עוברת מהפכה חרדית אדירה. אלפי משפחות חרדיות כבר קובעות את דירתן בעיר, כאשר חסידויות וקהילות מובילות לוקחות חלק פעיל בהתיישבות. העירייה הקצתה 15 דונם לקרית חינוך חרדית חדשה – שתכלול בתי ספר, תלמודי תורה ומוסדות תורה מרכזיים.

בצמוד לפיתוח הזה נפתחת הזדמנות נדירה: קרקעות פרטיות בטאבו במיקום אסטרטגי בצמוד לשכונות הענק העתידיות – "רובע גלבוע" ו"רובע הפעמון" – בהן יבנו 16,500 יח"ד חדשות.

נדוניה חכמה שצומחת עם השנים

במקום נדוניה כספית שנעלמת, העניקו לילדיכם מתנה אמיתית – קרקע שמתחזקת בערכה. במחיר של 125,000 ש"ח בלבד ניתן לרכוש נכס שישמש בסיס כלכלי יציב.

שמאי מקרקעין מעריך: קרקע מופשרת באזור זה תגיע לפחות ל־500,000 ש"ח – פי 5 מההשקעה הראשונית.

השקעה בטוחה למשפחות ברוכות ילדים

דירה חדשה בעפולה לא נמכרת בפחות מ־1.5 מיליון ש"ח. ההיסטוריה מוכיחה – לפני חמש שנים קרקע שנרכשה ב־120,000 ש"ח באזור רובע גלבוע שווה כיום כ־450,000 ש"ח.

קרקע היא נכס מוחשי שלא מתכלה ותמיד יש לו ביקוש – במיוחד בעיר עם קהילה חרדית מתרחבת, מוסדות חינוך, כוללים ושירותי קהילה.

קרקע פרטית רשומה בטאבו, ליווי משפטי מלא ממשרד עורכי דין מוביל – השקעה בטוחה לדורות.

הקרקע אינה זמינה לבנייה