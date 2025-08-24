כיכר השבת
70,000 דירות חדשות

חרדים עוברים לעפולה: המספרים שמשנים את פני העיר

אושרה החודש סופית תוכנית ל־70,000 דירות חדשות  נרכשו 500 יח"ד למשפחות מהחסידות (נדל"ן)

אלפי משפחות חרדיות כבר קובעות את דירתן בעפולה (צילום: באדיבות המצלם)

עפולה עוברת מהפכה חרדית אדירה. אלפי משפחות חרדיות כבר קובעות את דירתן בעיר, כאשר חסידויות וקהילות מובילות לוקחות חלק פעיל בהתיישבות. העירייה הקצתה 15 דונם לקרית חינוך חרדית חדשה – שתכלול בתי ספר, תלמודי תורה ומוסדות תורה מרכזיים.

בצמוד לפיתוח הזה נפתחת הזדמנות נדירה: קרקעות פרטיות בטאבו במיקום אסטרטגי בצמוד לשכונות הענק העתידיות – "רובע גלבוע" ו"רובע הפעמון" – בהן יבנו 16,500 יח"ד חדשות.

נדוניה חכמה שצומחת עם השנים

במקום נדוניה כספית שנעלמת, העניקו לילדיכם מתנה אמיתית – קרקע שמתחזקת בערכה. במחיר של 125,000 ש"ח בלבד ניתן לרכוש נכס שישמש בסיס כלכלי יציב.

שמאי מקרקעין מעריך: קרקע מופשרת באזור זה תגיע לפחות ל־500,000 ש"ח – פי 5 מההשקעה הראשונית.

השקעה בטוחה למשפחות ברוכות ילדים

דירה חדשה בעפולה לא נמכרת בפחות מ־1.5 מיליון ש"ח. ההיסטוריה מוכיחה – לפני חמש שנים קרקע שנרכשה ב־120,000 ש"ח באזור רובע גלבוע שווה כיום כ־450,000 ש"ח.

קרקע היא נכס מוחשי שלא מתכלה ותמיד יש לו ביקוש – במיוחד בעיר עם קהילה חרדית מתרחבת, מוסדות חינוך, כוללים ושירותי קהילה.

קרקע פרטית רשומה בטאבו, ליווי משפטי מלא ממשרד עורכי דין מוביל – השקעה בטוחה לדורות.

הקרקע אינה זמינה לבנייה

