כיכר השבת
לאחר ששוחררו בערב החג

מחזה נדיר: חכם ניסים בן שמעון פיזז עם אסירי עולם התורה בשמחת בית השואבה

המונים גדשו את היכל ביהמ"ד 'הליכות משה' בבני ברק למעמד שמחת בית השואבה המרכזית | במעמד השתתפו גדולי ישראל, וכן מספר אסירים ששוחררו מהכלא הצבאי בערב החג, המה זכו לריקוד נלהב עם הגאון חכם ניסים בן שמעון לקול תרועת ההמונים (חרדים)  

בהיכל ביהמ"ד 'הליכות משה' בשכונת 'רמת אהרן', שבראשות הגאון רבי שבתי לוי נחוגה ברוב פאר והדר שמחת בית השואבה המרכזית, בהשתתפותם הכבודה של שורה נכבדת מגדולי ישראל.

בראש השולחן ישבו מסובים, הגה"צ חכם ניסים בן שמעון, חמיו של רב בית הכנסת. הראשל"צ הגאון רבי דוד יוסף. חבר מועצת חכמי התורה, הגאב"ד הגאון רבי שלמה מחפוד. ראש ישיבת כסא רחמים הגאון רבי צמח מאזוז. הגאון רבי אבירם יוסף. הרה"צ רבי אשר רוזנפלד, בן האדמו"ר מדאראג. הרה"ג ר' יצחק רביב, וכן אישי ציבור בכירים: חבר הכנסת יעקב טסלר, יו''ר המועצה הדתית יחיאל לוי, סגר''ע אליהו שושן, ועוד.

שיאו המרגש של המעמד נרשם כאשר הגיעו אסירי עולם התורה, אשר שוחררו בערב החג ממאסרם בכלא הצבאי. חכם ניסים בן שמעון קיבל את פניהם בברכה חמה ומכל הלב, ופצח עמם במחול של שמחה לרגל יציאתם מהכלא.

במהלך המעמד עברו ילדי החמד לקבלת מיני מתיקה מידי חכם ניסים בן שמעון.

שמחת בית השואבה ב'הליכות משה' (צילום: אלעזר פיינשטיין)
שמחת בית השואבה ב'הליכות משה' (צילום: אלעזר פיינשטיין)
שמחת בית השואבה ב'הליכות משה' (צילום: אלעזר פיינשטיין)
שמחת בית השואבה ב'הליכות משה' (צילום: אלעזר פיינשטיין)
שמחת בית השואבה ב'הליכות משה' (צילום: אלעזר פיינשטיין)
שמחת בית השואבה ב'הליכות משה' (צילום: אלעזר פיינשטיין)
שמחת בית השואבה ב'הליכות משה' (צילום: אלעזר פיינשטיין)
שמחת בית השואבה ב'הליכות משה' (צילום: אלעזר פיינשטיין)
שמחת בית השואבה ב'הליכות משה' (צילום: אלעזר פיינשטיין)
שמחת בית השואבה ב'הליכות משה' (צילום: אלעזר פיינשטיין)
שמחת בית השואבה ב'הליכות משה' (צילום: אלעזר פיינשטיין)
שמחת בית השואבה ב'הליכות משה' (צילום: אלעזר פיינשטיין)
שמחת בית השואבה ב'הליכות משה' (צילום: אלעזר פיינשטיין)
שמחת בית השואבה ב'הליכות משה' (צילום: אלעזר פיינשטיין)
שמחת בית השואבה ב'הליכות משה' (צילום: אלעזר פיינשטיין)
שמחת בית השואבה ב'הליכות משה' (צילום: אלעזר פיינשטיין)
שמחת בית השואבה ב'הליכות משה' (צילום: אלעזר פיינשטיין)
שמחת בית השואבה ב'הליכות משה' (צילום: אלעזר פיינשטיין)
שמחת בית השואבה ב'הליכות משה' (צילום: אלעזר פיינשטיין)
שמחת בית השואבה ב'הליכות משה' (צילום: אלעזר פיינשטיין)
שמחת בית השואבה ב'הליכות משה' (צילום: אלעזר פיינשטיין)
שמחת בית השואבה ב'הליכות משה' (צילום: אלעזר פיינשטיין)
שמחת בית השואבה ב'הליכות משה' (צילום: אלעזר פיינשטיין)
שמחת בית השואבה ב'הליכות משה' (צילום: אלעזר פיינשטיין)
שמחת בית השואבה ב'הליכות משה' (צילום: אלעזר פיינשטיין)
שמחת בית השואבה ב'הליכות משה' (צילום: אלעזר פיינשטיין)
שמחת בית השואבה ב'הליכות משה' (צילום: אלעזר פיינשטיין)
שמחת בית השואבה ב'הליכות משה' (צילום: אלעזר פיינשטיין)
שמחת בית השואבה ב'הליכות משה' (צילום: אלעזר פיינשטיין)
שמחת בית השואבה ב'הליכות משה' (צילום: אלעזר פיינשטיין)
שמחת בית השואבה ב'הליכות משה' (צילום: אלעזר פיינשטיין)
שמחת בית השואבה ב'הליכות משה' (צילום: אלעזר פיינשטיין)
שמחת בית השואבה ב'הליכות משה' (צילום: אלעזר פיינשטיין)
שמחת בית השואבה ב'הליכות משה' (צילום: אלעזר פיינשטיין)
שמחת בית השואבה ב'הליכות משה' (צילום: אלעזר פיינשטיין)
שמחת בית השואבה ב'הליכות משה' (צילום: אלעזר פיינשטיין)
שמחת בית השואבה ב'הליכות משה' (צילום: אלעזר פיינשטיין)
שמחת בית השואבה ב'הליכות משה' (צילום: אלעזר פיינשטיין)
שמחת בית השואבה ב'הליכות משה' (צילום: אלעזר פיינשטיין)
שמחת בית השואבה ב'הליכות משה' (צילום: אלעזר פיינשטיין)
שמחת בית השואבה ב'הליכות משה' (צילום: אלעזר פיינשטיין)
שמחת בית השואבה ב'הליכות משה' (צילום: אלעזר פיינשטיין)
שמחת בית השואבה ב'הליכות משה' (צילום: אלעזר פיינשטיין)
שמחת בית השואבה ב'הליכות משה' (צילום: אלעזר פיינשטיין)
שמחת בית השואבה ב'הליכות משה' (צילום: אלעזר פיינשטיין)
שמחת בית השואבה ב'הליכות משה' (צילום: אלעזר פיינשטיין)
שמחת בית השואבה ב'הליכות משה' (צילום: אלעזר פיינשטיין)
שמחת בית השואבה ב'הליכות משה' (צילום: אלעזר פיינשטיין)
שמחת בית השואבה ב'הליכות משה' (צילום: אלעזר פיינשטיין)
שמחת בית השואבה ב'הליכות משה' (צילום: אלעזר פיינשטיין)
שמחת בית השואבה ב'הליכות משה' (צילום: אלעזר פיינשטיין)
שמחת בית השואבה ב'הליכות משה' (צילום: אלעזר פיינשטיין)
שמחת בית השואבה ב'הליכות משה' (צילום: אלעזר פיינשטיין)
שמחת בית השואבה ב'הליכות משה' (צילום: אלעזר פיינשטיין)
שמחת בית השואבה ב'הליכות משה' (צילום: אלעזר פיינשטיין)
שמחת בית השואבה ב'הליכות משה' (צילום: אלעזר פיינשטיין)
שמחת בית השואבה ב'הליכות משה' (צילום: אלעזר פיינשטיין)
שמחת בית השואבה ב'הליכות משה' (צילום: אלעזר פיינשטיין)
שמחת בית השואבה ב'הליכות משה' (צילום: אלעזר פיינשטיין)
שמחת בית השואבה ב'הליכות משה' (צילום: אלעזר פיינשטיין)
שמחת בית השואבה ב'הליכות משה' (צילום: אלעזר פיינשטיין)
שמחת בית השואבה ב'הליכות משה' (צילום: אלעזר פיינשטיין)
שמחת בית השואבה ב'הליכות משה' (צילום: אלעזר פיינשטיין)
שמחת בית השואבה ב'הליכות משה' (צילום: אלעזר פיינשטיין)
שמחת בית השואבה ב'הליכות משה' (צילום: אלעזר פיינשטיין)
שמחת בית השואבה ב'הליכות משה' (צילום: אלעזר פיינשטיין)
שמחת בית השואבה ב'הליכות משה' (צילום: אלעזר פיינשטיין)
שמחת בית השואבה ב'הליכות משה' (צילום: אלעזר פיינשטיין)
שמחת בית השואבה ב'הליכות משה' (צילום: אלעזר פיינשטיין)
שמחת בית השואבה ב'הליכות משה' (צילום: אלעזר פיינשטיין)
שמחת בית השואבה ב'הליכות משה' (צילום: אלעזר פיינשטיין)
שמחת בית השואבה ב'הליכות משה' (צילום: אלעזר פיינשטיין)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

עוד בחדשות חרדים

לאחר ששוחררו בערב החג

|

יִצְפְּנֵנִי בְּסֻכֹּה

|
ש

מפגן כוח אדיר של חסידות מישקולץ

נחמן שטרנהרץ|מקודם

תלמיד חכם, ברגע!

|

בזמן שמחתנו 

||
1

ההידור המלכותי

|

עם הקבלת פני רבו

||
2

לא רק סוכה וד' מינים

||
1

תלמיד חכם, ברגע!

|

תיעוד מיוחד

|

די לסיפורי בדותות

||
17

זמן אומנותינו | צפו במגזין 'כיכר'

||
3

רגעי קדושה נעלים

||
3

הילדים קיבלו וופלים

|

צפו בתיעוד המרגש

|

פרי עץ חיים

|

רגעי קדושה נעלים

||
10

חיבת המצווה

|

"פרצה חמורה"

||
21

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר