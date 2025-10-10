בהיכל ביהמ"ד 'הליכות משה' בשכונת 'רמת אהרן', שבראשות הגאון רבי שבתי לוי נחוגה ברוב פאר והדר שמחת בית השואבה המרכזית, בהשתתפותם הכבודה של שורה נכבדת מגדולי ישראל.

בראש השולחן ישבו מסובים, הגה"צ חכם ניסים בן שמעון, חמיו של רב בית הכנסת. הראשל"צ הגאון רבי דוד יוסף. חבר מועצת חכמי התורה, הגאב"ד הגאון רבי שלמה מחפוד. ראש ישיבת כסא רחמים הגאון רבי צמח מאזוז. הגאון רבי אבירם יוסף. הרה"צ רבי אשר רוזנפלד, בן האדמו"ר מדאראג. הרה"ג ר' יצחק רביב, וכן אישי ציבור בכירים: חבר הכנסת יעקב טסלר, יו''ר המועצה הדתית יחיאל לוי, סגר''ע אליהו שושן, ועוד.

שיאו המרגש של המעמד נרשם כאשר הגיעו אסירי עולם התורה, אשר שוחררו בערב החג ממאסרם בכלא הצבאי. חכם ניסים בן שמעון קיבל את פניהם בברכה חמה ומכל הלב, ופצח עמם במחול של שמחה לרגל יציאתם מהכלא.

במהלך המעמד עברו ילדי החמד לקבלת מיני מתיקה מידי חכם ניסים בן שמעון.