לפי רבותינו הקדמונים, ללימוד מסכת סוכה ולישיבה בסוכה בחג יש כוח מגן יוצא דופן – מסייע לאריכות ימים, הגנה מכל צרה, שמירה על שלום בית והצלחה לכל השנה. הלולב, האתרוג, ההדסים והערבות אינם רק סמלים – אלא מפתח להבנת השפע והזכות לברכה.

יוסי עבדו חושף את המשמעויות הנסתרות של מצוות סוכה וארבעת המינים, ההנהגות והמנהגים שמעצימים את השפע בבית.

סגולת הלולב – תיקון הברית וסוד החיים

הלולב מייצג את "תיקון הברית" ומסמל זרימה רוחנית של חיים וברכה. ככל שהוא ארוך ועבה יותר, כך גדל כוחו הרוחני.

סגולה מיוחדת: קושרים ללולב 18 חוליות, כנגד 18 חוליות עמוד השדרה – סמל לחיוניות והמשכיות החיים.

גימטריא: ערכו שווה ל"חיי"ם" – סמל להולדה, המשכיות ושמירה על הדורות.

טיפ למשפחה: בחרו לולב איכותי ויחד עם האתרוג, הדסים וערבות, צרו את "ארבעת המינים המושלמים" לסוכה.

סגולת ארבעת המינים ושבע הספירות התחתונות

הארבעת המינים אינם רק פרי ועץ – הם כלי להבנת השפע והזכות לרוחניות:

הדסים (שלושה) – כנגד ספירות חג"ת: חסד, גבורה ותפארת; מייצגים את האבות הקדושים: אברהם, יצחק ויעקב.

ערבות – מסמלות את ספירות נצח והוד.

לולב – מסמל את ספירת היסוד.

אתרוג – מסמל את ספירת המלכות.

כולם גדלים על מים – סמל לשפע שמגיע דרכם. לכן, שמחת בית השואבה והושענא רבה קשורות למסורת המים.

סגולת הנהגות החג – להבטיח שפע וברכה

בניית הסוכה: יש להשתדל לבנות את הסוכה בידיים עצמאיות, לפחות את הסכך בעצמכם.

נוי הסוכה: ככל שהסוכה מעוטרת יותר, כך מגדילים את הזכות והשכר בעולם הבא.

שמחה ולימוד: בלילה הראשון של החג – שמחה רבה ולימוד מסכת סוכה.

ברכה: כשנכנסים לאכול, לברך "לֵישֵב בסוכה".

רעיונות להמחשה: תמונות משפחתיות בסוכה, נרות צבעוניים וסביבת חג שמחה.

סגולת כיבוד האושפיזין וכפרת עוונות

כיסא לאושפיזין: הכינו כסא קטן מכוסה במפה מהודרת, הניחו עליו ספר קדוש.

נר וצדקה: להדליק נר לכבוד האושפיזין, או לפחות מנורה מיוחדת.

כפרה על עוונות: בכל ישיבה בסוכה לומר שהזכות מגן ומכפרת על העוונות.

טיפ לחג: הקדישו רגע מיוחד לילדים – להסביר מי האושפיזין של כל יום, וליצור מסורת משפחתית.

לארבעת המינים ולימוד מסכת סוכה 14 סגולות עוצמתיות – הגנה ושפע לכל השנה

אריכות ימים ושנים – "בצלו נחיה".

הגנה מאויבים כל השנה – "כי יצפנני בסוכה ביום רעה".

שמירה בשעת צרה.

הצלה מדינים בעולם הבא.

כפרה על עונש גלות.

שמירה על הנשמה מפני יצר הרע וחולי נפש.

ביקור וברכה מהשכינה והאושפיזין.

הגנה במלחמות גדולות – גוג ומגוג.

הגנה מפני מזיקים.

זכות לשבת בסוכת שבעה אילנות של אורות ולסוכת לויתן.

הצלה מיצר הרע ומחטאים.

זכות לשלום בית.

ירושה של שני העולמות – עולם הזה ועולם הבא.

שותפות בקדושת מעשה בראשית.