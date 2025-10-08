מורשת נמשכת: חגיגת סוכות במעון שר התורה הגאון רבי חיים קנייבסקי זצ"ל
במעונו של שר התורה הגאון רבי חיים קנייבסקי זצ"ל, התאספו אמש המונים מבני משפחתו ומקורביו לחוג את שמחת בית השואבה בקול שירה ותודה | בראש השולחן ישב בנו הרה"ג ר' יצחק שאול קנייבסקי שחילק מיני מתיקה לילדי החמד שעלזו לכבוד החג מתוך שמחת יום טוב (חרדים)
המונים פיזזו אמש עד השעות הקטנות של הלילה בשמחת בית השואבה בקהילת 'בית השם' בבני ברק | על מלאכת השירה ניצחו בעוז בעלי מנגנים חסידים שהוסיפו נופך של קדושה והתעלות רבתי במקום מתוך שירה ודבקות | במהלך הריקודים התכבדו המפזזים בשירת ט"ו שיר המעלות כנהוג לעת זו | שוקי לרר חזר עם תיעוד מרהיב, צפו (חרדים)
ח"כ אביגדור ליברמן פתח במתקפה חריפה על הממסד החרדי וביקורת משתלחת נגד אמירות הרבנים בעניינים פוליטיים | בבית ראש הישיבה רבי דוב לנדו הגיבו לדברי יו"ר ישראל ביתנו: "לפני שבוע הפחיד את המדינה עם סיפורים על איראן, וכעת מצטט משפטים מומצאים" (חרדים)
ראיון חג עם צייר הקומיקסים הפופולרי שמציג אלתורים עם לוח דיגיטלי | יוני גרשטיין אמר לו 'לא' אך התשובה שלו הפכה אותו לסיפור הצלחה | איך האומנות היא כלי ללמוד גמרא וסיפורי הקומיקס ההזויים | הילד החולה ז"ל שהונצח בספר בצורה מקורית | האם AI ייתר את הצורך בציירים והאם כל אחד יכול לצייר | צפו (זמן אומנותינו)
הצלם דוד ארזני יצא הבוקר, יום ראשון של חול המועד לחצרותיהם של גדולי ישראל הספרדים בירושלים, ותיעד את כולם בנטילת ארבעת המינים | צפו בתיעוד ענק מישיבת המקובלים ביפו עד סנדריה המורחבת | מהראשלצ"ים ועד לזקני ראשי הישיבות חברי מועצת חכמי התורה (חרדים)
בערב חג הסוכות נצפה הראשון לציון הגאון רבי שלמה משה עמאר בודק אתרוג מרוקאי נדיר בגודלו מבית באדוש שקיבל מיו"ר המועצה הדתית מעלה אדומים הרב מימון בן ישי • במהלך בדיקת האתרוג העלה הראשל"צ זכרונות הוד מימי קדם, עת זכה לקבל אתרוג שזכה מההבא סאלי זיע"א לפי לידת בנו (חרדים)
לאחר תפילת הנץ מול חומת ירושלים, קיבל הינוקא הגאון רבי שלמה יהודה בארי במתנה סט משניות מהודר ע"י הנגיד ר' שמואל הלפרין יוזם לימוד 'דף היומי במשניות', הינוקא התרגש, ונשא דברי חיזוק על חשיבות לימוד המשנה | צפו בתיעוד (חרדים)
שעות ספורות קודם שירדו אורחא דמהימנותא לסוכה, הצלם אלעזר פיינשטיין חדר בעדשתו הרגישה אל תוך חדריהם של גדולי ומאורי הדור, ומגיש תיעוד נדיר ומשובב לב | בפנים מאירות ובנהרה של קדושה ושמחה, נצפו גדולי ישראל בודקים בעיון רב את האתרוגים והלולבים שהובאו לפניהם, מתוך אהבת מצווה טהורה |על שולחנם נראו עשרות אתרוגים, כיצד עיני הקודש סוקרות כל פרט, כל נקודה, כל נגיעה, עד שנבחר המובחר שבמובחר |צפו בגלריה המרהיבה, רגעים של אור, דיוק, ויראת שמים (חרדים)
פינתו של עורך עיתון 'משפחה', יוסי אליטוב, ב'כיכר השבת': רבי לוי יצחק מברדיטשוב והחתם סופר פירשו ש־“ולקחתם לכם ביום הראשון – ראשון לחשבון עוונות” פירושו שבחג הסוכות, זמן התשובה מאהבה, הקב״ה הופך את עוונות השנה היוצאת למצוות — “זדונות נעשות כזכויות”. ואזי הקב״ה מתגמל בשכר את השבים מאהבה על עוונותיהם שנעשו למצוות | שני הצדיקים נפטרו באותו יום – כ״ה בתשרי, בהפרש של 30 שנה, כסמל לכך שדרכם מלמדת: כשיהודי שב מאהבה, גם חטאיו נהפכים לאור (יהדות)
קבוצת חיילים דתיים המשרתים ביחידת דובר צה"ל, התלוננו לרבנות הצבאית על כך שמעסיקים אותם בפעילות מיותרות בשבתות ובחגים | לאחר תקופה ארוכה של תלונות, בדובר צה"ל החליטו להכניס רב צבאי שילווה את החיילים הדתיים (חדשות)
מנכ”ל משרד הבריאות נפגש עם כל ראשי הרשויות בהן יש מוקדי התפרצות חצבת, ואף קיים פגישה עם עסקנים חרדים בשכונת מאה שערים בירושלים | משרד הבריאות שב ומזכיר להורים: "לשלוח את הילדים לטיפול, רק במקומות מורשים" (בריאות, חרדים)
"ולקחתם לכם פרי עץ הדר כפות תמרים": תיעוד מרגש של חבר מועצת הרבנות הראשית ומגדולי מזכי הרבים הגאון הרב יגאל כהן, ראש מוסדות 'יביע אומר' בבני ברק בבחירת אתרוג נאה לברכה לקראת חג הסוכות הבא עלינו לטובה | חדי עין יבחינו, כי הרב בוחר אתרוגים ללא גידול של "פיטם", כמנהגן של קהילות רבות בישראל (חרדים)
יהודי ברלין לא ממש מתרגשים מגרף האנטישמיות העולה באופן מתמיד וביום כיפור האחרון, נהרו אלפי יהודי העיר ל-10 מניינים גדולים, בהובלת הרב יהודה טייכטל | מיוחד: תיעוד מבית הכנסת הגדול - כפי שצולם, רגעים לאחר צאת הצום (יהדות בעולם)
בנוסף, ארבע משפחות נאלצו לצאת מבתיהן ולא יוכלו לחזור אליו לפני החג • "מדובר בטרגדיה", אומר אחד מאנשי החסד בשכונה, "אסון נרחב שהתחולל כתוצאה ממשחק מסוכן של ילד אחד קטן... אנחנו עושים הכל כדי לעזור למשפחות, ונשמח לקבל עזרה נוספת מהציבור הרחב
