מורשת נמשכת: חגיגת סוכות במעון שר התורה הגאון רבי חיים קנייבסקי זצ"ל

במעונו של שר התורה הגאון רבי חיים קנייבסקי זצ"ל, התאספו אמש המונים מבני משפחתו ומקורביו לחוג את שמחת בית השואבה בקול שירה ותודה | בראש השולחן ישב בנו הרה"ג ר' יצחק שאול קנייבסקי שחילק מיני מתיקה לילדי החמד שעלזו לכבוד החג מתוך שמחת יום טוב (חרדים)

שמחת בית השואבה אצל הרה"ג יצחק שאול קנייבסקי (צילום: שוקי לרר)
