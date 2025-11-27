"ופרצת" במוסקבה: כשהגודל פוגש את הלב // הרב בן ציון נורדמן

בסוף השבוע האחרון מצאנו את עצמנו, בשליחות חשובה, אני וחברי ר' מיכאל פרץ, יחד עם נשותינו, בעיר מוסקבה שברוסיה.

כשיוצאים מישראל, מוסקבה נשמעת כמו עוד יעד. כשמגיעים, קולטים שמדובר בעיר עם מעל 15 מיליון תושבים – יותר מאוכלוסיית כל מדינת ישראל! עיר עם אתגרים תפעוליים (אשראי בינלאומי לא עובד וכדומה), מתחים גלובליים, כשאפילו חותמת מאוקראינה בדרכון שלי יצרה כמעט תקרית דיפלומטית לא נעימה.

לאחר שהבנו שאין מנוס מלהישאר לשבת, פניתי לידידי, רבה של ראשון לציון, הרב פנחס אלטהויז. הוא כיוון אותי למלון היחיד במרחק הליכה מבית הכנסת "מארינה רושצ'ה" ועדכן: "יהיה בסדר, דיברתי עם ר' שייע דייטש".

•

בפרשת "ויצא" אנחנו קוראים על ברכת ה' ליעקב אבינו: "וּפָרַצְתָּ יָמָּה וָקֵדְמָה וְצָפֹנָה וָנֶגְבָּה". הרבי מחב"ד טבע את הפסוק כסיסמה לפרוץ גדרים ולהרחיב את הפצת היהדות – סימן ההיכר של הפעילות החב"דית.

מה שראינו ברוסיה, בהנהגתו של הרב ברל לזר, רבה של רוסיה – השאיר אותנו פעורי פה. הרב לזר, שהגיע לכאן לפני נפילת מסך הברזל, מצא קומץ בתי כנסת עם קשישים בלבד. "לא היו ילדים בכלל. הבנתי שצריך לשנות את החשיבה", סיפר. היום, ישנן כ-40 קהילות יהודיות תוססות במוסקבה ומאות ברחבי רוסיה, המשרתות קהילה המוערכת בכמיליון יהודים! עשרות מוסדות ובתי ספר, מלידה ועד בגרות, הפועלים 24/7. זהו נס היסטורי של תפוצה שקמה לתחייה.

•

במקום שמעתי על עיקרון יסוד: לפני שהרב לזר יצא לשליחות, אמר לו הרב חדקוב, מזכיר הרבי: "ברוסיה הקומוניסטית אנשים התרגלו שמתייחסים אליהם במספרים... לראות את עצמם 'עוד מספר' במסה האנושית הכללית. עיקר העבודה שלכם תהיה להעניק לכל יהודי יחס אישי. שכל אחד ירגיש שהוא יקר לכם, כמו בן יחיד".

את העוצמה של "ופרצת" – שמתחילה מהכלל ומסתיימת ביחיד – פגשנו באופן הכי אישי שיש.

בצהרי יום חמישי פגשתי במקרה את ר' שניאור והוא הודיע: "אתם אצלי בשבת". כשביקשתי להתייעץ עם רעייתי, הוא חזר כעבור כמה דקות עם תשובה: "דיברתי גם עם אשתך, יש הסכמה". הבנו שמדובר בהרב שניאור ודבורי הלפרין – שכל מי ששמע שאנחנו אצלם הפטיר "הסתדרתם השבת".

התארחנו כל השבת כ"סעודת שלמה בשעתו". הרגשנו יותר בבית מבית, בנועם ובאצילות. למרות שגב' דבורי חולשת על אימפריה של בית הספר לבנות ור' שניאור אחראי על פעילות גלובלית בריכוז הדאטה של מאות אלפי אנשים – הם הקדישו לנו את מלוא תשומת הלב. הבנו מה זה "ופרצת" בכמות, שלא על חשבון האיכות: בחוץ פעילות עם מאות אלפים, ובבית חום ואהבה, זמירות שבת ומטעמים ברמה הכי אישית. ממש "כרצון איש ואיש".

•

לסיום, הקשר המופלא לפרשה: "ופרצת" היא הבטחה של ה', וכמובן הוראה לפעולה! בתורת החסידות מובא המדרש שברכת "ופרצת" היא "נחלה בלי מצרים" שניתנה ליעקב (ולא לאברהם ויצחק) בזכות ששמר וכיבד את השבת. וההסבר בחסידות בקצרה: שמירת השבת, שהיא שביתה והיעדר עשייה, מבטאת את עצם הנפש, שבה כל היהודים שווים. כשאדם שומר שבת, הוא מגלה את נשמתו הבלתי-מוגבלת, וזה בא לידי ביטוי גם בעולם הפיזי: "כל המענג את השבת נותנים לו נחלה בלי מצרים..." (שבת דף קיח'). נאחל למשפחת הלפרין היקרה, שדאגה לנו ל"עונג שבת- vip", שיהיה להם נחלה בלי מצרים ו"ופרצת" ממש!