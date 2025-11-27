חושב שחסידות זה מסובך מדי? הכירו את בנו של בעל התניא

(צילום: ללא קרדיט)
תורת החסידות נועדה "לכל יהודי". זו בדיוק המהפכה שחולל "אדמו"ר האמצעי", בנו וממשיך דרכו של בעל התניא, שיום ההילולא שלו חל בשבת.
אדמו"ר האמצעי יצר מהפכה בעולם החסידות: הוא לקח את העומק המופשט של תורת אביו - והגיש אותו בהסברים רחבים, ברורים ומובנים שכל אחד יכול להתחבר אליהם.
בשיעור נלמד:
כיצד אדמו"ר האמצעי הרחיב והסביר את תורת החסידות בצורה שכל אחד יכול להבין?
הספרים שכדאי להכיר: שערי תשובה, שערי אורה, שער האמונה.
למה דווקא היום, לקראת הגאולה, חיוני שנלמד ונפיץ את תורת החסידות?
החסידות לא צריכה להישאר נחלת מעטים ויחידי סגולה. היא שייכת לכל יהודי - גם לך. שיעור מיוחד לרגל ט'-י' כסלו, ימי ההולדת, ההילולא והגאולה של אדמו"ר האמצעי.
