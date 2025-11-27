כיכר השבת
חושב שחסידות זה מסובך מדי? הכירו את בנו של בעל התניא

אדמו"ר האמצעי יצר מהפכה בעולם החסידות: הוא לקח את העומק המופשט של תורת אביו - בעל התניא - והגיש אותו בהסברים רחבים, ברורים ומובנים שכל אחד יכול להתחבר אליהם | שיעור מיוחד מהמשפיע (חסידות)

תורת החסידות נועדה "לכל יהודי". זו בדיוק המהפכה שחולל "אדמו"ר האמצעי", בנו וממשיך דרכו של בעל התניא, שיום ההילולא שלו חל בשבת.

אדמו"ר האמצעי יצר מהפכה בעולם החסידות: הוא לקח את העומק המופשט של תורת אביו - והגיש אותו בהסברים רחבים, ברורים ומובנים שכל אחד יכול להתחבר אליהם.

בשיעור נלמד:

כיצד אדמו"ר האמצעי הרחיב והסביר את תורת החסידות בצורה שכל אחד יכול להבין?

הספרים שכדאי להכיר: שערי תשובה, שערי אורה, שער האמונה.

למה דווקא היום, לקראת הגאולה, חיוני שנלמד ונפיץ את תורת החסידות?

החסידות לא צריכה להישאר נחלת מעטים ויחידי סגולה. היא שייכת לכל יהודי - גם לך. שיעור מיוחד לרגל ט'-י' כסלו, ימי ההולדת, ההילולא והגאולה של אדמו"ר האמצעי.

