ד"ר יולנדה יבור נעצרה בחשד להסתה נגד נתניהו; זה מה שפרסמה

משטרת ישראל עצרה ביום שישי את ד"ר יולנדה יבור מאור עקיבא, מרצה באוניברסיטת תל אביב, בחשד לפרסום תוכן מסית כנגד ראש הממשלה נתניהו. זהו לא המעצר הראשון שלה בחשדות מסוג זה.

"בתום חקירת המשטרה במחוז חוף לפני זמן קצר ובהתאם לצרכי החקירה וממצאיה, הוחלט על כליאתה של החשודה בהסתה באמצעות פרסום מסית ברשת", מסרה המשטרה.

עוד הבהירה המשטרה כי תבקש להאריך את מעצרה ב-5 ימים בבית משפט השלום בחיפה.

לפני המעצר פרסמה יבוא פוסט בפייסבוק ובו כתבה: "הבחירה היחידה שניצבת בפנינו היא להיות – קרי: להילחם בבוגד, בשופרות, במשת"פים הארורים ובמילציות הפרייקור דלה-שמאטע שלו בכל הכוח ובכל האמצעים – או לחדול.

"תבחרו נכון, אחים ואחיות שלי. לא יהיה סיבוב נוסף. אמרנו 'דמוקרטיה או מרד', זוכרים? אז, יאללה, מרד. אבל אמיתי כזה, מיובא מרומניה, לא מעלי אקספרס-פינת קפלן".

היא סיימה בסיומי האשטאג: "דיקטטורה לא מפילים בקלפי", "נתניהו בוגד" ו"באים אותך לקחת".

מעצרה הראשון, הקודם, של יבור, היה בחודש ספטמבר האחרון. אז פרסמה בפייסוק סרטון שבו נראה בית ראש ממשלת נפאל עולה באש, והוסיפה: "רק כך". כעת כאמור נעצרה פעם נוספת.