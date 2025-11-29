כיכר השבת
"יאללה, מרד"

ד"ר יולנדה יבור נעצרה בחשד להסתה נגד נתניהו; זה מה שפרסמה

ד"ר יולנדה יבוא מאוניברסיטת תל אביב נעצרה בידי משטרת ישראל בעקבות דברים שכתבה ברשתות החברתיות | בין היתר כתבה: "יאללה, מרד. אבל אמיתי כזה, מיובא מרומניה, לא מעלי אקספרס-פינת קפלן" (אנשים)

3תגובות
הפגנה נגד נתניהו (צילום: Avshalom Sassoni/Flash90)

משטרת ישראל עצרה ביום שישי את ד"ר יולנדה יבור מאור עקיבא, מרצה באוניברסיטת תל אביב, בחשד לפרסום תוכן מסית כנגד . זהו לא ה הראשון שלה בחשדות מסוג זה.

"בתום חקירת המשטרה במחוז חוף לפני זמן קצר ובהתאם לצרכי החקירה וממצאיה, הוחלט על כליאתה של החשודה בהסתה באמצעות פרסום מסית ברשת", מסרה המשטרה.

עוד הבהירה המשטרה כי תבקש להאריך את מעצרה ב-5 ימים בבית משפט השלום בחיפה.

לפני המעצר פרסמה יבוא פוסט בפייסבוק ובו כתבה: "הבחירה היחידה שניצבת בפנינו היא להיות – קרי: להילחם בבוגד, בשופרות, במשת"פים הארורים ובמילציות הפרייקור דלה-שמאטע שלו בכל הכוח ובכל האמצעים – או לחדול.

"תבחרו נכון, אחים ואחיות שלי. לא יהיה סיבוב נוסף. אמרנו 'דמוקרטיה או מרד', זוכרים? אז, יאללה, מרד. אבל אמיתי כזה, מיובא מרומניה, לא מעלי אקספרס-פינת קפלן".

היא סיימה בסיומי האשטאג: "דיקטטורה לא מפילים בקלפי", "נתניהו בוגד" ו"באים אותך לקחת".

מעצרה הראשון, הקודם, של יבור, היה בחודש ספטמבר האחרון. אז פרסמה בפייסוק סרטון שבו נראה בית ראש ממשלת נפאל עולה באש, והוסיפה: "רק כך". כעת כאמור נעצרה פעם נוספת.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (95%)

לא (5%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

2
אז למה החברים שלה שיחררו אותה???
דני
תברר בפרקליטות ובבג"צ
אזרח מודאג
1
מי שקורא לאברכים טפילים מסית נגד הציבור החרדי והוריד כל רף מוסרי דבר כזה אינו מתקבל בחברה תרבותית קלוגהפט, לפגוע במי שמקדיש חייו לתורה זו חוצפה שאין כדוגמתה מספיק השמצות תכבד את האנשים ואת התורה
ניסים

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר