12 ילדים מורכבים - ואף אחד לא נפל. איך יעקב עשה את זה? | צפו

אברהם אבינו ראה את ישמעאל יוצא לתרבות רעה. יצחק אבינו ראה את עשו עוזב את הדרך. אבל יעקב? הוא גידל 12 בנים מורכבים. ראובן חטא. שמעון ולוי רצחו עיר שלמה. יהודה התמודד עם אירועים שונים. יוסף נמכר לעבדות. זה לא היה קל. ובכל זאת: "מטתו שלמה". כל 12 השבטים המשיכו את הדרך.
מה היה הסוד של יעקב?
בשיעור השבועי לפרשת ויצא, צולל הרב ג'ייקובסון לעומק הפסיכולוגיה היהודית והחסידית כדי להבין איך מחנכים ילדים (ואת עצמנו) בעולם מלא רעשים. נגלה שדווקא המקום החשוך, הלילה, הוא ההזדמנות הכי גדולה לחיבור.
הרב ג'ייקובסון מסביר את הנוסחה החינוכית והנפשית של יעקב אבינו: דווקא ביטול ה"אני" והשחרור מהצורך להרשים את הסביבה הם המפתח לשמירה על הילדים ולמנוחת הנפש.
מתוך עיון חסידי בפרשה נלמד איך להפוך ל"צינור" נקי של שפע, לגלות את הנוכחות האלוקית גם ברגעי החושך, ולחיות חיים של אמת ושלווה פנימית ללא מסכות.
יעקב אבינו מלמד אותנו שכשמשחררים את האגו, את הצורך בשליטה ואת ה"מה יגידו" – פתאום מגלים: "אכן יש ה' במקום הזה".
