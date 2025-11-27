12 ילדים מורכבים - ואף אחד לא נפל. איך יעקב עשה את זה? | צפו

( צילום: ללא קרדיט )

אברהם אבינו ראה את ישמעאל יוצא לתרבות רעה. יצחק אבינו ראה את עשו עוזב את הדרך. אבל יעקב? הוא גידל 12 בנים מורכבים. ראובן חטא. שמעון ולוי רצחו עיר שלמה. יהודה התמודד עם אירועים שונים. יוסף נמכר לעבדות. זה לא היה קל. ובכל זאת: "מטתו שלמה". כל 12 השבטים המשיכו את הדרך.