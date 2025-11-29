מעמד מרגש של הכנסת ספר תורה, שאורגן באופן ספונטני, נערך שבוע שעבר בעיר התורה והחסידות בני ברק.

הגאון הישיש רבי מאיר גריינמן, אחיינו האחרון של מרן ה'חזון איש' זצ"ל, תרם את הספר באופן אישי, לאחר שהוזמן אצל סופר מומחה ונכתב במשך השנה האחרונה.

יודעי דבר סיפרו כי הגר"מ, שכתב את הספר לזכותו, הסתיר זאת ממקורביו ובני משפחתו, וגילה את דבר הכתיבה רק עם סיומו – כפי שנהג דודו מרן ה'חזון איש' זצ"ל, שכתב את ספר התורה שלו עצמו בצנעה.

התהלוכה יצאה מבית אחיינו, הגר"ש גריינמן (הסמוך לבית המדרש), והוכנסה ברוב שמחה אל 'בית המדרש הגדול' של אחיו, בעל ה'חידושים וביאורים' הגאון רבי חיים גריינמן זצ"ל, ברחוב חידושי הרי"ם בבני ברק. ברוח צנועה וספונטנית, שימשה טלית בלבד לנשיאת הספר במהלך הצעדה.

על פרוכת ספר התורה נכתב הפסוק: "וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל".