שרה נתניהו, רעייתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, טענה כי גורמים שהיא מכנה "הדיפ סטייט" פועלים להקטין את הישגיו של בעלה ואת התמיכה הציבורית בו. הדברים נאמרו בריאיון לרדיו "גלי ישראל", על רקע המלחמה המתנהלת באזור מול איראן ולבנון.

לדבריה, למרות הביקורת והלעג שספג במשך השנים, ראש הממשלה פעל בעקביות למען ביטחון המדינה. "אני גאה בראש הממשלה. לא משנה כמה הגחכות הוא עבר במשך שנים, הוא תמיד עבד למען המטרה הזאת – שהיא בסופו של דבר ההצלה של עם ישראל וההתמודדות עם האיום המרכזי על הקיום שלנו", אמרה.

נתניהו מתחה ביקורת גם על התקשורת בישראל. "יש תקשורת מגויסת, פוליטית ומאוד חד-צדדית", טענה. לדבריה, לצד התקשורת קיימים מוקדי כוח נוספים במדינה שפועלים נגד נתניהו ותומכיו. "אנחנו מרגישים שיש את החונטה הכוחנית והפוליטית שנמצאת לא רק בתקשורת אלא גם במוקדי הכוח של המדינה – מה שאנחנו קוראים לו 'הדיפ סטייט'. לשמחתנו יש עם גדול וחכם, שהוא רוב המדינה, והוא תומך".

בהמשך התייחסה לכינוי "ביביסטים" שבו משתמשים לעיתים כלפי תומכי נתניהו. המראיין אלעד עמדי אמר כי מבחינתו מדובר במחמאה, ועל כך השיבה נתניהו כי לדבריה הניסיון להגחיך את תומכי ראש הממשלה נובע מקנאה פוליטית. "הם לא מצליחים להבין איך הוא כל הזמן מצליח להעלות את הימין לשלטון", אמרה.

עוד טענה כי הסיסמה "רק לא ביבי" משקפת בעיניה התנגדות רחבה יותר למחנה הימין. "זה בעצם 'רק לא ימין, רק לא דתיים, רק לא מתנחלים'. ניסו לעשות כאן הפרד ומשול", אמרה. לדבריה, נתניהו הוא "מנהיג ענק, בממדים תנ"כיים".

נתניהו התייחסה גם למתקפות האישיות שחוותה לאורך השנים. לדבריה, כבר בשנות ה-90 העריכו גורמים שונים כי המשפחה תישבר תחת הביקורת הציבורית. "ההנחה שלהם הייתה שאנחנו הגורם החלש סביב ראש הממשלה, אבל היא התגלתה כלא נכונה. אהבת רוב העם נותנת לנו כוח להמשיך", אמרה.

בהתייחסה למצב הביטחוני ולמלחמה הנוכחית, אמרה כי היא מתרשמת במיוחד מהחוסן הציבורי בישראל. "העמידה של העם שלנו במצבי מבחן היא יוצאת דופן ומעוררת השתאות בעולם. מעבר לגבורת החיילים והטייסים, העמידה של הציבור והאחדות נותנות כוח גדול", אמרה.

לדבריה, שיתוף הפעולה בין ישראל לארצות הברית בתקופה הנוכחית הוא חסר תקדים. "יש שיתוף פעולה יוצא דופן עם ארצות הברית ועם הנשיא טראמפ. האהבה שלו לעם שלו מזכירה לי את האהבה של ראש הממשלה לעם ישראל", אמרה.