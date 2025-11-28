כיכר השבת
יוסי אליטוב מגיש:

אור החיים אקטואלי: מעפר קמים ופורצים | צפו

פינתו של עורך עיתון 'משפחה', יוסי אליטוב, ב'כיכר השבת': יעקב מקבל את הברכה הקשה והעוצמתית ביותר: להיות כעפר. הכוכבים של אברהם מסמנים אור ורוח, החול של יצחק מסמל עמידה מול גלים, אבל רק העפר של יעקב מחזיק את סוד הצמיחה וההתחדשות | דווקא מהמקום שנראה נמוך ושפל מגיעה פריצה בלי גבולות – “ופרצת ימה וקדמה” | כשהעם מאוחד כאדמה אחת, לא כגרגרי חול מפוררים, מתגלה הכוח הפשוט-והנצחי: לצמוח מלמטה נגד כל הסיכויים  (יהדות)

כיכר השבת
צפו בפינה המלאה

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות חרדים:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר