יוסי אליטוב מגיש: אור החיים אקטואלי: מעפר קמים ופורצים | צפו פינתו של עורך עיתון 'משפחה', יוסי אליטוב, ב'כיכר השבת': יעקב מקבל את הברכה הקשה והעוצמתית ביותר: להיות כעפר. הכוכבים של אברהם מסמנים אור ורוח, החול של יצחק מסמל עמידה מול גלים, אבל רק העפר של יעקב מחזיק את סוד הצמיחה וההתחדשות | דווקא מהמקום שנראה נמוך ושפל מגיעה פריצה בלי גבולות – “ופרצת ימה וקדמה” | כשהעם מאוחד כאדמה אחת, לא כגרגרי חול מפוררים, מתגלה הכוח הפשוט-והנצחי: לצמוח מלמטה נגד כל הסיכויים (יהדות)

