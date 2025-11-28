פעילות מהירה של משטרת בני ברק–רמת גן ויחידת השיטור העירוני הובילה אתמול לאיתורם של ארבעה קטינים בשני אירועים נפרדים בעיר: עקירת מצלמות אבטחה במרחב הציבורי ויידוי אבנים לעבר אוטובוס. כל החשודים עוכבו ונחקרו באזהרה.

לפי הודעת המשטרה, החקירה נפתחה בעקבות תלונה שהגישה עיריית בני ברק, לאחר שעוקרו חמש מצלמות אבטחה ברחוב נחשוני יהודה. צוותי השיטור העירוני פעלו מיד לאיתור החשוד, נער בן 15.

כאשר הובא לתחנה, תקף החשוד את השוטרים ואף ירק עליהם. הוא נעצר לחקירה בחשד להיזק לרכוש במזיד ולתקיפת שוטרים, נכלא, והבוקר יובא לדיון בבית המשפט.

במקרה נוסף, שהתרחש בליל רביעי ברחוב מבצע קדש–לח"י, הושלכו אבנים לעבר אוטובוס שעבר במקום. לאחר פעולות חקירה מהירות, זיהתה המשטרה את שלושת החשודים – קטינים בני 16, 14 ו־14. הם עוכבו לחקירה בחשד להיזק לרכוש, ולאחריה שוחררו בתנאים מגבילים, בהם מעצר בית.

במשטרה אומרים כי ימשיכו לנקוט יד קשה כלפי כל אירוע של אלימות או ונדליזם: "המשטרה תפעל באפס סובלנות ותמצה את הדין עם כל המעורבים, בכל האמצעים העומדים לרשותה".