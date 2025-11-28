כיכר השבת

ונדליזם בבני ברק: נער נעצר ותקף שוטרים; שלושה קטינים אותרו בחשד ליידוי אבנים

פעילות מהירה של משטרת בני ברק ושוטרי ופקחי יחידת השיטור העירוני הובילה לאיתור קטין שעקר מצלמות במרחב הציבורי בבני ברק, השליך אותם לפח אשפה ותקף שוטרים; באירוע נוסף הושלכו אבנים לעבר אוטובוס בבני ברק. שלושה קטינים אותרו; כלל החשודים נחקרו באזהרה (חדשות)

(צילום: דוברות המשטרה)

פעילות מהירה של משטרת –רמת גן ויחידת השיטור העירוני הובילה אתמול לאיתורם של ארבעה קטינים בשני אירועים נפרדים בעיר: עקירת מצלמות אבטחה במרחב הציבורי ויידוי אבנים לעבר אוטובוס. כל החשודים עוכבו ונחקרו באזהרה.

לפי הודעת , החקירה נפתחה בעקבות תלונה שהגישה עיריית בני ברק, לאחר שעוקרו חמש מצלמות אבטחה ברחוב נחשוני יהודה. צוותי השיטור העירוני פעלו מיד לאיתור החשוד, נער בן 15.

כאשר הובא לתחנה, תקף החשוד את השוטרים ואף ירק עליהם. הוא נעצר לחקירה בחשד להיזק לרכוש במזיד ולתקיפת שוטרים, נכלא, והבוקר יובא לדיון בבית המשפט.

במקרה נוסף, שהתרחש בליל רביעי ברחוב מבצע קדש–לח"י, הושלכו אבנים לעבר אוטובוס שעבר במקום. לאחר פעולות חקירה מהירות, זיהתה המשטרה את שלושת החשודים – קטינים בני 16, 14 ו־14. הם עוכבו לחקירה בחשד להיזק לרכוש, ולאחריה שוחררו בתנאים מגבילים, בהם מעצר בית.

במשטרה אומרים כי ימשיכו לנקוט יד קשה כלפי כל אירוע של אלימות או ונדליזם: "המשטרה תפעל באפס סובלנות ותמצה את הדין עם כל המעורבים, בכל האמצעים העומדים לרשותה".

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
מסתבר שהחרדים מאורגנים מצויין, כוח יש להם , הישרדות יש להם ועוד הם יכולים להיות אחלה חיילים בצבא וכולם צריכים להתגייס אם מסוגלים לעשות ונדליזים , להרים יד על שוטרים.. אז הם לא חרדים אלה אנחנו חרדים מההתנהגות שלהם
מיכאל

כיכר השבת
