( צילום: דוברות המשטרה )

שוטרי תחנת עיירות במשטרת ישראל, יחד עם שיטור עירוני ולוחמי המשמר הלאומי איתרו ביישוב תל שבע הבדואי בנגב, בהכוונת כלבן משטרתי, אלפי קליעי תחמושת מסוג 5.56 שנגנבו מצה״ל.

בנוסף נמצאו עוד תחמושת מסוגים שונים, בנוסף לחלקי נשק וציוד לחימה שנתפסו במקום. כך מסרה הלילה (מוצאי שבת) משטרת ישראל. בנוסף, מסרה המשטרה כי הלילה התקבל דיווח על גניבת רכב שטח יוקרתי מאשקלון, בשווי מאות אלפי שקלים. הרכב אותר לאחר זמן קצר בפזורה. על פי החשד הור נגנב במטרה לסייע לגניבות אמל״ח מבסיסי צה״ל, בעל הרכב זומן לתחנת עיירות לקבלו.

( צילום: דוברות המשטרה )

( צילום: דוברות המשטרה )

"המחוז הדרומי של משטרת ישראל ימשיך במאבק הנחוש בפשיעה ובאלימות בחברה הערבית, כחלק מהמאבק הלאומי לבלימת מעגלי האלימות ונקמות הדם בסכסוכי משפחות - למען חיזוק ביטחון הציבור ושלטון החוק", נמסר מהמשטרה.

תפיסת התחמושת נעשתה במסגרת מבצע ״סדר חדש״ בנגב שיזמו השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר והמפכ"ל דני לוי.

המשטרה מסרה כי המבצע נמשך כל העת וכי לפי שעה נעצרו לחקירה 44 חשודים באירועי ירי ואלימות. כמו כן רכב שטח גנוב אותר תוך שעות והושב לבעליו, מעל 10 ק״ג של סמים מסוכנים ואכיפת תנועה בצירים.

( צילום: דוברות המשטרה )

"מאות שוטרי המחוז הדרומי, לוחמי יחידת יואב, משמר לאומי דרום, מג״ב, ימ״ס, יחידה 33, סיירת האופנועים, יחידות הכלבנים, הפרשים והיחידה האווירית של משטרת ישראל פועלים במבצע ״סדר חדש״ בנגב, בפיקודו של מפקד המחוז הדרומי ניצב חיים בובליל", ציינה המשטרה.

המבצע, אותו יזמו השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר והמפכ״ל דני לוי, נועד להגביר את המשילות בנגב, לאיתור כלי נשק צבאיים גנובים, תחמושת וחשודים המעורבים בירי בפזורה הבדואית לצד פעילות אכיפה מוגברת בצירי התנועה.