רטט של קדושה: 12 אלף מתפללים בתפילת חג במערת המכפלה 

אלפי מתפללים גדשו הבוקר את רחבת מערת המכפלה שבחברון לתפילת וותיקין חגיגית לכבוד חג הסוכות. התפילה, שנערכה ביוזמת המועצה המקומית חברון ובשיתוף איגוד רבני קהילות, התקיימה באווירה מרוממת של שירה, הלל ודבקות.

החזן הרב אוריאל סעיד ריגש את הקהל בשירת ההלל, כשאלפי המתפללים מצטרפים בקול אחד לשירי החג.

בין המשתתפים בלטו רבה של צפת, הגאון הרב שמואל אליהו שליט”א, ורב העיר קריית ארבע, הרב אברהם יצחק שוורץ שליט”א, שיחד עודדו את הציבור להתחזק באמונה ובשמחה.

המנגנים החסידיים הרקידו בשמחת בית השואבה בקהילה הליטאית הגדולה חיים רוזנבוים | 11:29

בדברי חיזוק אמר הרה"ג רבי שמואל אליהו:

“כתוב בזוהר הקדוש שלעתיד לבוא יבואו כל הצוררים מההיסטוריה של עם ישראל ויתלבשו בצוררי דורנו. באותה מידה, האבות הקדושים מתלבשים בצדיקים של הדור – ונותנים להם את הכוח לעמוד בפרץ ולגלות את האור של האבות גם בזמננו”.

במשטרה העריכו כי כ־12,000 מתפללים הגיעו למקום, חלקם עוד משעות הלילה המוקדמות, כדי לזכות להתפלל במקום שבו, לפי המסורת, טמונים אבות האומה.

בסיומה של התפילה נשמעו ריקודים ושירי חג ברחבה, כשהמתפללים מביעים את תחושת הזכות וההתרגשות להיות חלק משרשרת הדורות בעיר האבות.