דרעי: “מי חלם שנוכל לראות את החטופים חוזרים - זו סייעתא דשמיא אדירה”

בנאום נרגש הודה אריה דרעי לראש הממשלה נתניהו, לשר דרמר ולנשיא טראמפ על מאמציהם לשחרור החטופים – אך הדגיש כי “הכול סייעתא דשמיא”; קרא להמשיך להתפלל להצלחת ההסכם ולהשלמת השחרור המלא של כל החטופים (חדשות)

ח"כ , התייחס היום (שישי) להסכם להשבת החטופים ואמר כי מדובר ב“נס גלוי שהקדוש ברוך הוא הביא לנו לאחר שנתיים של כאב, תפילות ובכיות”.

“יש עכשיו עשרים חטופים חיים, ואני מקווה מאוד שבשמחת תורה הם ישמחו יחד איתנו ויחד עם הקדוש ברוך הוא,” אמר דרעי. “מישהו חלם? מישהו חשב? חלמנו כל הזמן, התפללנו על זה כל הזמן, בכינו על זה כל הזמן".

דרעי ציין כי רק לפני זמן קצר “אף אחד לא העלה על דעתו שאפשר יהיה לשחרר את כולם מבלי להיכנע או לסגת מכל הרצועה”, והוסיף: “מי פילל שנוכל לקבל את כל החטופים – חיים ושאינם חיים – גם זו מצווה אדירה, להביא אותם לקבר ישראל. צריך להתפלל שהכול ייגמר לטובה, בעזרת השם, ביום שני”.

השר הדגיש כי “החיילים הצדיקים והקדושים נשארים בלמעלה מ־50% מהשטח של הרצועה, ולא ניסוגים משם עד שיפרקו את החמאס וייכנס כוח אחר”. לדבריו, “מי חלם שאפשר לעשות דבר כזה בכלל? הקדוש ברוך הוא הביא את זה – סייעתא דשמיא אדירה".

(צילום: דוברות ש"ס)

דרעי הודה לראש הממשלה בנימין נתניהו, לשר רון דרמר ולנשיא ארה"ב דונלד טראמפ “שעשו עבודה יוצאת מן הכלל”, אך הדגיש כי “כולנו יודעים – לב מלכים ושרים ביד השם. שלולא סייעתא דשמיא, לא היינו זוכים לזה”.

הוא הוסיף: “מספיק עם כל הניתוחים והפרשנויות. כוחי ועוצם ידי? לא. זו סייעתא דשמיא שהקדוש ברוך הוא עשה. אנחנו מודים לבורא עולם, שמחים איתו, וממשיכים להתפלל שימשיך איתנו במידת הרחמים".

דרעי חתם את דבריו בתחינה: “שהקדוש ברוך הוא יחזיר את בנינו לגבולם בעזרת השם, שהמשפחות האלה שכל כך שרדו בשנתיים האחרונות יחבקו שוב את יקיריהן, ושהשמחה בשמחת תורה השנה תהיה שמחה אמיתית והודאה לקדוש ברוך הוא, על כל הניסים והנפלאות שעשה איתנו".

