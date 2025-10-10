ח"כ אריה דרעי, התייחס היום (שישי) להסכם להשבת החטופים ואמר כי מדובר ב“נס גלוי שהקדוש ברוך הוא הביא לנו לאחר שנתיים של כאב, תפילות ובכיות”.

“יש עכשיו עשרים חטופים חיים, ואני מקווה מאוד שבשמחת תורה הם ישמחו יחד איתנו ויחד עם הקדוש ברוך הוא,” אמר דרעי. “מישהו חלם? מישהו חשב? חלמנו כל הזמן, התפללנו על זה כל הזמן, בכינו על זה כל הזמן".

דרעי ציין כי רק לפני זמן קצר “אף אחד לא העלה על דעתו שאפשר יהיה לשחרר את כולם מבלי להיכנע או לסגת מכל הרצועה”, והוסיף: “מי פילל שנוכל לקבל את כל החטופים – חיים ושאינם חיים – גם זו מצווה אדירה, להביא אותם לקבר ישראל. צריך להתפלל שהכול ייגמר לטובה, בעזרת השם, ביום שני”.

השר הדגיש כי “החיילים הצדיקים והקדושים נשארים בלמעלה מ־50% מהשטח של הרצועה, ולא ניסוגים משם עד שיפרקו את החמאס וייכנס כוח אחר”. לדבריו, “מי חלם שאפשר לעשות דבר כזה בכלל? הקדוש ברוך הוא הביא את זה – סייעתא דשמיא אדירה".