בתום ישיבת ממשלה סוערת, אישרה הלילה הממשלה את עסקת החטופים שנחתמה על פי העקרונות של המתווה שהציג נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, מול ארגון הטרור חמאס, במסגרתו ישוחררו כלל החטופים בפעימה אחת.

שרי הממשלה תמכו בהסכם, למעט שרי הציונות הדתית ועוצמה יהודית שהתנגדו, בעיקר בגלל שחרור המחבלים, ביניהם מחבלים עם דם על הידיים. השר היחיד שתמך בעסקה מטעם הציונות הדתית, היה אופיר סופר.

השליח המיוחד של טראמפ, סטיב ויטקוף, יחד עם חתנו של נשיא ארה"ב, ג'ארד קושנר, השתתפו הן בישיבת הקבינט והן בישיבת הממשלה.

בישיבת הקבינט, הודיע ח"כ אריה דרעי על תמיכה במתווה: "מדובר בהישג גדול, יש לנו זיכרון קצר. איפה היינו בעבר ואיפה עכשיו".

הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר טען שלצה"ל יש הישגים ענקיים במלחמה. הוא אמר לחברי הקבינט: "אנחנו אלופי העולם בלהיות חמוצים. מדובר בהישג גדול".

שרים מחו בדיון על זהות המחבלים שישוחררו. ראש צוות המו"מ, סגן ראש השב"כ מ' שחזר היום מהשיחות בשארם, אמר לנוכחים כי "גם לי קשה עם שחרור המחבלים - אבל זה המחיר שאנחנו צריכים לשלם. צריך לבלוע את זה".

השר איתמר בן גביר השיב: "יש לנו זיכרון מצוין שזוכר את שחרור סינוואר ומה הנזק שנגרם משחרורם של מחבלים רוצחים".

העימות בישיבת הממשלה

במהלך ישיבת הממשלה, אמר בן גביר לנציגים האמריקאיים: "אני נמצא כאן ליד רשימת המחבלים שמשחררים. מכובדיי, אתם בחיים לא הייתם משחררים אותם בארצות הברית. אני מעריך אתכם על העבודה הקשה שאתם עושים ועל העזרה לישראל, אבל בואו נהיה אמיתיים - אתם לא הייתם תומכים בעסקה כזו. חוץ מזה, דיברתם על הסכמים כלכליים ועל לעשות שלום. עם חמאס אי אפשר לעשות שלום! הם רוצים לרצוח אותנו".

וויטקוף: "אני מבין אותך, אבל רוצה לספר לך סיפור אישי. היה לי ילד שמת ממנת יתר, ואני רציתי להרוג את המשפחה של מי שנתן לו את המנה. אבל כשהגעתי לבית משפט ראיתי את ההורים שלו שכל כך התביישו וביקשו סליחה, וסלחתי להם".

בן גביר: "מר וויטקוף, אבל זה ההבדל: אלו שרצחו אותנו ב-7.10 לא מבקשים סליחה. המשפחות שלהם גאות בזה. הם רוצים לרצוח יהודים".

קושנר: "אבל חמאס מבודד בכל העולם ומורתע".

בן גביר: "הייתם עושים שלום עם היטלר? החמאס זה היטלר. הם רוצים לרצוח אותנו".

השרה מאי גולן אמרה לקושנר: "אנחנו מדינה שוחרת שלום שרוצה שלום, אין לנו עם מי לעשות שלום, אין פרטנר בצד השני".

קושנר השיב לה: "עשינו כאן עסקה שגורמת לחמאס להיות מבודד ולגורמים בעולם הערבי לרצות שלום, ההסכם שומר על ביטחון ישראל. אם נצטרך לפעול בכוח אז נפעל בכוח. או שזה ילך בדרך הטובה, או שזה ילך בדרך הקשה".

ויטקוף החמיא: העבודה הקשה באמת הייתה של ראש הממשלה

במהלך ישיבת הממשלה, אמר ראש הממשלה בנימין נתניהו: "אנחנו בעיצומה של התפתחות מכריעה. בשנתיים האחרונות נלחמנו כדי להשיג את מטרות המלחמה שלנו, ואחת המטרות המרכזיות היא השבת החטופים - כולם, החיים והמתים. ואנחנו עומדים לעשות את זה. לא היינו יכולים להגיע לכך ללא הסיוע יוצא הדופן של הנשיא טראמפ וצוותו - סטיב וויטקוף וג׳ארד קושנר. הם עבדו ללא לאות יחד עם רון וצוותו, הצוות שלנו. מאמצים אלה יחד עם האומץ של חיילינו שנכנסו לעזה, יצרו לחץ צבאי ודיפלומטי משולב שבודד את חמאס. אני סבור שאלה הביאו אותנו לנקודה הזו".

"אני רוצה להודות באופן אישי לשניכם, סטיב וג׳ארד. אלו היו שעות ארוכות, עבדתם מסביב לשעון, אך לא רק עבדתם – השקעתם גם את המוח וגם את הלב. אנחנו יודעים שזה למען טובת ישראל וארצות הברית, למען טובת אנשים הגונים בכל מקום, ולמען המשפחות האלה שסוף סוף יוכלו להתאחד עם יקיריהן. אני רוצה להודות לכם גם בשמן, וגם בשם עם ישראל".