רזא פהלווי, בנו של השאה האיראני האחרון, פנה היום (ראשון) לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בראיון לרשת "פוקס ניוז" בקריאה להפלת המשטר בטהרן וכינון יחסים עם מדינת ישראל.

בפנייתו לנשיא אמר פהלווי: "אדוני הנשיא, כבר כוננת את המורשת שלך כאיש שמחויב לשלום ונלחם בכוחות הרשע. יש סיבה מדוע איראנים קוראים בשמך ברחובות", הדגיש הנסיך האיראני.

לדבריו, "הם יודעים שאתה ההפך המוחלט של אובמה וג'ו ביידן. הם יודעים שלא תזרוק אותם מתחת לגלגלי האוטובוס. הם שואבים כוח מהתקווה שאתה הגב שלהם. בוא נקווה שתוכל לקבע לתמיד את המורשת הזאת על ידי שחרור איראן, כך שאנחנו ואתה נוכל להחזיר אותה לגדולתה".

פהלווי הצהיר על כוונותיו העתידיות וציין: "אני מוכן לחזור לאיראן בהזדמנות הראשונה ואני מתכנן זאת עם צוות המעבר. אנחנו מקווים שהפעם העם האיראני ינצח והוא ינצח. כי הם מוכנים למות עבור המטרה הזאת".

לדבריו, לשינוי השלטון תהיה השפעה גלובלית: "זה לא רק עבורנו האיראנים, זה עבור כל העולם. להבטיח שכל הרשע שהמשטר הזה הביא לעולם ייעלם. שנוכל לנשום סוף סוף, ולהשיג יחסים טובים עם השכנים שלנו, עם הישראלים ועם השכנים הערבים ועם שאר העולם", סיכם פהלווי את פנייתו.

בתוך כך, ב'וול סטריט ג'ורנל' דווח כי נשיא ארה"ב דונלד טראמפ מתכנן ישיבה מצומצמת בנושא האיראני ביום שלישי הקרוב - במקביל לישיבת הקבינט הישראלית.