עיירת עמנואל כולה לבשה ביום שני של חול המועד סוכות, חג ושמחה במעמד נדיר ומרומם של פדיון פטר חמור. מאות תושבים, משפחות, ילדים ורבנים, נהרו אל הרחבה המרכזית במרכז העיר כדי לחזות במצווה המיוחדת ולחוות את שמחתה.

אל הרחבה הובאו שני חמורים ושה טהור, כולם מקושטים בפרחים וסרטים. ילדי עמנואל הנרגשים הקיפו את החמורים, חגגו סביבם בצהלה, ואף האכילו אותם בעדינות מתוך כפות ידיהם במזונות ירוקים וטריים, כאות של אהבה והערכה למצווה.

כשהגיע הרגע המכונן של הפדיון, העניק הבעלים את החמור לידי הכהן הנרגש שאחז בשה, וביצע את הפדיון כדת וכדין – ובירך בחום את הקהל כולו בברכות לרוב.

בשיאו של המעמד פצחו הקהל פרץ בריקודי שמחה, כשהם אוחזים בחמור ובשה. כמה מהמשתתפים אף זרקו באוויר נצנצים זוהרים, וגרעינים צבעוניים, בדיוק כפי שזורקים לחתן בדרכו לחופה.

האורות הנוצצים והגרעינים המעופפים יצרו קשת של צבעים באוויר, תחת כיפת השמיים של חול המועד, והפכו את מצוות פדיון פטר חמור לא רק למעמד הלכתי – אלא לחגיגת קהילה סוחפת ומלאת חיים, שהותירה בלב המשתתפים טעם מתוק של שמחה ודבקות במצוות.