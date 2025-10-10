פורום “בוחרים בחיים”, המייצג מאות משפחות שכולות ונפגעי טרור, הגיש היום (שישי) עתירה דחופה לבית המשפט הגבוה לצדק נגד שחרור מחבלים במסגרת העסקה.

העתירה דורשת מבית המשפט להוציא צו על תנאי שיורה לממשלה להימנע משחרור מחבלים שישובו לרצוח, או לחלופין למסור הודעה מוקדמת למשפחות השכולות, לפרסם מידע מלא על המשוחררים, ולבדוק שלא ייכללו ברשימה אסירים שהמדינה אינה מוסמכת לשחררם על פי חוק.

בעתירה, שהוגשה עם אישור ההסכם על ידי הממשלה, כותבים העותרים: “אין בכוונתנו להעלות טיעונים משפטיים מורכבים או לשכור שירותי עורך דין, שכן המציאות המרה מלמדת כי גורל העתירות בנושא זה נחרץ מראש. ההליך המשפטי הפך למראית עין גרידא".

העותרים מוסיפים בכאב: “דם ילדינו הפך למטבע עובר לסוחר. לכולם ברור שאסור לשחרר מחבלי נוח’בה, אך מחבלים שרצחו את יקירינו, אין בעיה לשחרר? דמם זול יותר? עולם הפוך ראינו".

“צדק כבר לא נקבל. לא מהממשלה ולא מבית המשפט,” נכתב בעתירה. “אנו פונים בבקשה אחרונה זו, לא בשם הצדק שנרמס, אלא בשם הכבוד המינימלי שמגיע למשפחות השכולות".

העתירה חושפת כי בשחרור המחבלים הקודם בינואר 2025, התחייבה המדינה בפני בית המשפט להודיע מראש לכל המשפחות השכולות על שחרור רוצחי יקיריהן, אך התחייבות זו לא קוימה. משפחות רבות גילו על שחרור הרוצחים בדיעבד מהתקשורת. לפיכך דורש הפורום שנציג ממשלה בכיר, יחד עם נציג צה”ל, יגיעו אישית לכל משפחה ויבשרו לה על שחרור הרוצח של יקירה, כפי שהמדינה התחייבה וכפי שראוי לעשות.

העתירה מפרטת מקרה חמור של ראיד חליל, שנידון לשני מאסרי עולם בגין רצח אהרון יסייב ורביד אבירם הי”ד בדקירות סכין. בית המשפט קבע כי נסיבות הרצח חמורות וחריגות בחומרתן, ולפי החוק אסור היה לשחררו.

רק לאחר שהפורום פנה לבית המשפט הבינה הממשלה את הטעות, ושמו הוסר מהרשימה. לפיכך דורש הפורום צו שיורה למדינה לבצע בדיקה פרטנית ויסודית של כל פסק דין וגזר דין של כל אסיר המיועד לשחרור.

העתירה דורשת למנוע שחרור מחבלים שישובו לטרור, כפי שהוכח במקרי עבר רבים, לרבות אלו שהובילו לאסון השביעי באוקטובר. לחלופין דורש הפורום הודעה אישית ופיזית למשפחות השכולות על ידי נציג צה”ל ונציג הממשלה לפני השחרור, ופרסום מידע מלא על כל מחבל משוחרר, הכולל משך המאסר, פירוט הפיגוע, ושמות הנרצחים והנפגעים.

כמו כן, דורש הפורום בדיקה מקיפה שאף אחד מהמחבלים לא הורשע בנסיבות חריגות בחומרתן, שכן על פי החוק אסור לשחררם.