על פי הערכת המשטרה, רבבות בני אדם, מכל גווני הקשת הציבורית, השתתפו באירוע הענק 'שמחת בית השואבה הגדולה בישראל' בחצר הקודש מישקולץ בפתח תקוה, בראשות, אביהם ואוהבן של ישראל, כבוד קדושת אדמו"ר ממישקולץ – מנהיגה הרוחני של פתח תקוה, שהתקיימה באצטדיון המושבה בפתח תקוה - האצטדיון הגדול והמפואר בארץ.

באירוע שהתקיים בחסות עיריית פתח תקוה, השתתפו ראש עיריית פתח תקוה רמי גרינברג, והצמרת העירונית, הסגל הבכיר במשטרת ישראל, אישי ציבור, עשרות רבנים, ראשי ישיבות, ואחמי"ם רבים.

שיאו של הערב היה נאומו המלהיב והמחזק של כ"ק האדמו"ר ממישקולץ, שדיבר מענייני החג והשעה. בתוך דבריו דיבר האדמו"ר על אחדות ישראל וקירוב לבבות, כשהוא מתבטא: הגאולה בפתח! אם נתאחד כולנו יחד, ונחזק את התורה ולומדיה, נזכה תיכף ומיד לגאולה. בתקופה הקרובה הולך להיות דברים גדולים ונשגבים למען עם ישראל, כולכם תראו זאת!

אחי ורעי: עם ישראל נמצא במצב קשה, אבות ואמהות על בניהם נשחטים ונשרפים, דם ישראל נשפך כמים. כל אחד עומד ושואל, על מה עשה ה' ככה? כנראה שהסיבה היא, משום שאח מכה אח, עם ישראל נלחם איש באחיו, יורדים לחייהם של לומדי התורה ומונעים מהם ללמוד את התורה ששומרת על עם ישראל.

כדברי התלמוד ירושלמי במסכת ראש השנה "כשישראל משליכין את התורה לארץ, מלכות הגויים גוזרת גזירות רעות על ישראל ומצליחים". וכמובא בספר 'תנא דבי אליהו', "לא חרבה ארץ ישראל אלא מפני פשעה של תורה. וכל הצרות הבאות על ישראל אינם אלא מפני פשעה של תורה".

"בכל יום ויום יוצאים מלאכי חבלה מלפני הקב״ה לחבל את כל העולם כולו, ואלמלא בתי כנסיות ובתי מדרשות, שבהם תלמידי חכמים יושבים ועוסקים בדברי תורה, היו מחבלים את כל העולם כולו מיד". וכל הדברים הללו, גורמים מסך ברזל המבדיל בין ישראל לאבינו שבשמים.

וכמו כן, אנחנו בינינו ציבור שומרי התורה, מפולגים ופוגעים זה בזה, בו בזמן שאנחנו צריכים להתאחד ולהדוף את רודפי הדת אשר הכריזו מלחמת חורמה על הדת ומסורת ישראל, אשר רוצים למוטט את עולם התורה ולקצץ בפת לחמם של ילדי ישראל בכדי להביאם לחרפת רעב, ולמחוק כל סממן של יהדות בארצנו הקדושה, במקום זה אנחנו עסוקים בפלגנות פנימית, ומשדרים חולשה כלפיהם, לו היינו מאוחדים כאיש אחד ובלב אחד, לא היו יכולים הם לעמוד נגדנו.

כדברי ה'ספר חסידים' לאחד מגדולי הראשונים: "לעולם לא יעשה ערל רע לישראל, אלא אם כן עשו ישראל רע ביניהם זה לזה". אנו נמצאים כעת בפתחו של הגאולה, בתקופה הקרובה הולך להיות דברים גדולים ונשגבים למען עם ישראל, כולכם תראו זאת!