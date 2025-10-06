כיכר השבת
ולקחתם לכם

מדקדקים במצוות: כך בחרו בשווקי ארבעת המינים את הסט המהודר | תיעוד

הצלם מאיר זלזניק הסתובב בשווקים בהם מוכרים ארבעת המינים בירושלים ובבני ברק, ותיעד את המדקדקים בוחרים את הסט הכי מהודר (חרדים)

(צילום: מאיר זלזניק)
(צילום: מאיר זלזניק)
(צילום: מאיר זלזניק)
(צילום: מאיר זלזניק)
(צילום: מאיר זלזניק)
(צילום: מאיר זלזניק)
(צילום: מאיר זלזניק)
(צילום: מאיר זלזניק)
(צילום: מאיר זלזניק)
(צילום: מאיר זלזניק)
(צילום: מאיר זלזניק)
(צילום: מאיר זלזניק)
(צילום: מאיר זלזניק)
(צילום: מאיר זלזניק)
(צילום: מאיר זלזניק)
(צילום: מאיר זלזניק)
(צילום: מאיר זלזניק)
(צילום: מאיר זלזניק)
(צילום: מאיר זלזניק)
(צילום: מאיר זלזניק)
(צילום: מאיר זלזניק)
(צילום: מאיר זלזניק)
(צילום: מאיר זלזניק)
(צילום: מאיר זלזניק)
(צילום: מאיר זלזניק)
(צילום: מאיר זלזניק)
(צילום: מאיר זלזניק)
(צילום: מאיר זלזניק)
(צילום: מאיר זלזניק)
(צילום: מאיר זלזניק)
(צילום: מאיר זלזניק)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

עוד בחדשות חרדים

פרי עץ חיים

|

רגעי קדושה נעלים

||
6

חיבת המצווה

||
1

יוסי אליטוב מגיש:

|

לקראת חימום יחסים?

||
1

"קרב על חיי הילדים"

||
2

הצצה מיוחדת

||
4

השופר והריקוד

||
2
ש

בימים הכי לחוצים

נחמן שטרנהרץ|מקודם

התיעוד שיכניס אותכם לאווירה

|

תלמיד חכם, ברגע!

||
1

תיעוד מהרגעים הקשים

||
15

ש

חמירא סכנתא

אסף מגידו|מקודם

טור זעקה

||
2
לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר