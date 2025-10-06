ולקחתם לכם מדקדקים במצוות: כך בחרו בשווקי ארבעת המינים את הסט המהודר | תיעוד הצלם מאיר זלזניק הסתובב בשווקים בהם מוכרים ארבעת המינים בירושלים ובבני ברק, ותיעד את המדקדקים בוחרים את הסט הכי מהודר (חרדים)

חש חזקי שטרן כיכר השבת | 13:44