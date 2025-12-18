כיכר השבת
יוסי אליטוב מגיש:

אור החיים אקטואלי: להפוך את העלבון לשליחות של אור | צפו

פינתו של עורך עיתון 'משפחה', יוסי אליטוב, ב'כיכר השבת': מה שלומדים מיוסף הצדיק: כשאדם חווה נפילה, אל לו לשקוע ברחמים עצמיים. עליו לחפש את ייעודו ולהפוך את הניסיון לשליחות, כדברי יוסף: 'כִּי לְמִחְיָה שְׁלָחַנִי אֱלֹקִים לִפְנֵיכֶם' | אם נשכיל לפרוץ את הגבולות הפיזיים והמנטליים של הבור - כיוסף הצדיק שהיה 'גְבַר קָפוֹז' - נגלה שאנו כבר ניצבים בפועל על מסלול ההצלחה (יהדות)

