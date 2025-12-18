בעקבות הפיגוע: הזיכרון של המשפיע החב"די מהרבי על אוסטרליה

חנוכה תשפ"ו התחיל בטרגדיה. 15 יהודים נרצחו בהדלקת נרות חנוכה באוסטרליה. איך ממשיכים? מאיפה שואבים כוח?

המשפיע החב"די הרב אשר פרקש חוזר לשנת תשנ"א, לפני למעלה משלושים שנה, לרגע מרגש בחנוכה שבו הרבי מליובאוויטש חיזק את קהילת אוסטרליה בשידור חי.

באותה תקופה, אוסטרליה עברה משבר כלכלי וקהילתי קשה - והרבי, ברגע אחד של שמחה ותנועות ידיים, הרים את הקהילה כולה: "מקימי מעפר דל".

מה מלמד אותנו הסיפור על העוצמה שיש לנו גם היום?

השיעור מגלה את המשמעות העמוקה של התפילה "ואתה ברחמיך הרבים עמדת להם בעת צרתם" - מדוע דווקא בזמן הצרה הקב"ה "עומד"? מה ההבדל בין "ישיבה" ל"עמידה" בהשגחה האלוקית?

שיעור על כוח המסירות נפש - "פך השמן חתום בחותמו של כהן גדול" - שמתעורר דווקא כשהשכל אומר שאין סיכוי.

המסר של הרבי לאוסטרליה אז רלוונטי עכשיו יותר מתמיד: לעמוד בתוקף, לא להתייאש, להדליק עוד אור במקום להתמקד בחושך. מעט אור דוחה הרבה חושך.