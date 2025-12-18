כיכר השבת
משמעות מצמררת

בעקבות הפיגוע: הזיכרון של המשפיע החב"די מהרבי על אוסטרליה

המשפיע הרב אשר פרקש חוזר לשנת תשנ"א, לרגע מרגש בחנוכה שבו הרבי מליובאוויטש חיזק את קהילת אוסטרליה בשידור חי. באותה תקופה, אוסטרליה עברה משבר כלכלי וקהילתי קשה - והרבי, ברגע אחד של שמחה ותנועות ידיים, הרים את הקהילה כולה (חסידות)

השיעור של המשפיע (צילום: ללא קרדיט)

חנוכה תשפ"ו התחיל בטרגדיה. 15 יהודים נרצחו בהדלקת נרות חנוכה באוסטרליה. איך ממשיכים? מאיפה שואבים כוח?

המשפיע החב"די הרב אשר פרקש חוזר לשנת תשנ"א, לפני למעלה משלושים שנה, לרגע מרגש בחנוכה שבו הרבי מליובאוויטש חיזק את קהילת אוסטרליה בשידור חי.

באותה תקופה, אוסטרליה עברה משבר כלכלי וקהילתי קשה - והרבי, ברגע אחד של שמחה ותנועות ידיים, הרים את הקהילה כולה: "מקימי מעפר דל".

מה מלמד אותנו הסיפור על העוצמה שיש לנו גם היום?

השיעור מגלה את המשמעות העמוקה של התפילה "ואתה ברחמיך הרבים עמדת להם בעת צרתם" - מדוע דווקא בזמן הצרה הקב"ה "עומד"? מה ההבדל בין "ישיבה" ל"עמידה" בהשגחה האלוקית?

שיעור על כוח המסירות נפש - "פך השמן חתום בחותמו של כהן גדול" - שמתעורר דווקא כשהשכל אומר שאין סיכוי.

המסר של הרבי לאוסטרליה אז רלוונטי עכשיו יותר מתמיד: לעמוד בתוקף, לא להתייאש, להדליק עוד אור במקום להתמקד בחושך. מעט אור דוחה הרבה חושך.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות חרדים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר