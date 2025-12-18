'קול סיני' לחנוכה יוצאים להתארח בשבת: מתי ואיפה תדליקו נרות חנוכה? • צפו מאי חנוכה: מידי יום מתארח הרב יעקב סיני באולפן 'כיכר השבת', ומגיש את פינת ההלכה, עם הדרכות מעשיות לחג החנוכה • כל הפרטים למתארחים בשבת: האם מדליקים בבית או אצל המארחים? • צפו בפינת ההלכה (יהדות)

כיכר השבת