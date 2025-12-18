כיכר השבת
'קול סיני' לחנוכה

יוצאים להתארח בשבת: מתי ואיפה תדליקו נרות חנוכה? • צפו

מאי חנוכה: מידי יום מתארח הרב יעקב סיני באולפן 'כיכר השבת', ומגיש את פינת ההלכה, עם הדרכות מעשיות לחג החנוכה • כל הפרטים למתארחים בשבת: האם מדליקים בבית או אצל המארחים? • צפו בפינת ההלכה (יהדות)

יוצאים להתארח בשבת: מתי ואיפה תדליקו נרות חנוכה?

כל כך בהיר, כל כך מסודר. אני אוהב את המקורות המדויקים ומשתדל לפתוח ולראות את הדברים בתוך הספר. חשוב מאוד שיש הלכה מנומקת ולא רק דין בלי טעם
משה

