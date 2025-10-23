"היום בכיכר" - יוסי סרגובסקי עם סיכום החדשות המרכזיות בארץ ובעולם, עדכונים שחשוב לדעת, ורגעים שאסור לפספס – הכל בפורמט חד, תמציתי וברור.
היום בכיכר | הכותרות
קשה לצפייה: אברך הותקף באלימות | ילדים סורים חוגגים לצד חיילי צה"ל • צפו
טראמפ מאיים: סיפוח יוביל לאובדן תמיכה אמריקאית | סגן הנשיא נעלב אישית | נתניהו מתגונן ומנסה להתנצל | סמוטריץ גם מתנצל בפני סעודיה | אברך הותקף באלימות: קשה לצפייה | ילדים סורים חוגגים לצד חיילי צה"ל | ועוד, צפו בתוכנית המלאה
יס
יוסי סרגובסקי
כיכר השבת |
