קשה לצפייה: אברך הותקף באלימות | ילדים סורים חוגגים לצד חיילי צה"ל • צפו 

טראמפ מאיים: סיפוח יוביל לאובדן תמיכה אמריקאית | סגן הנשיא נעלב אישית | נתניהו מתגונן ומנסה להתנצל | סמוטריץ גם מתנצל בפני סעודיה | אברך הותקף באלימות: קשה לצפייה | ילדים סורים חוגגים לצד חיילי צה"ל | ועוד, צפו בתוכנית המלאה 

"היום בכיכר" - יוסי סרגובסקי עם סיכום החדשות המרכזיות בארץ ובעולם, עדכונים שחשוב לדעת, ורגעים שאסור לפספס – הכל בפורמט חד, תמציתי וברור.

  • איים: אם ישראל תספח את יהודה ושומרון, היא תאבד את כל התמיכה האמריקאית באופן מיידי.
  • סגן הנשיא ואנס תקף בחריפות את החלטת הכנסת לספח את יהודה ושומרון ומעלה אדומים, וקרא להימנע מהמהלך.
  • : ההצבעה על חוק הריבונות הייתה פרובוקציה פוליטית של האופוזיציה, הקואליציה לא קידמה את הסיפוח.
  • סמוטריץ' התנצל בפני סעודיה על אמירה פוגענית, הדגיש שלא התכוון לפגוע והזהיר נגד מדינה פלסטינית בכפייה.
  • צפו בריאיון שפורסם הבוקר, שעורר סערה עוד לפני התגובה הרשמית של ממשל ארה"ב לסיפוח ולחוק הריבונות.
  • זעזוע בבני ברק: רב וראש כולל אב לשישה ילדים הותקף באלימות קשה על ידי שוטר, תוגש תלונה למח"ש.
  • סיור במירון: השר קרעי וח"כ פרוש הדגישו את הצורך בתקציב מיידי להיערכות להילולת רשב"י, לשמחה ובטחה.
  • כמו תמיד, אחרי התחזית - תיעוד מרתק של אירועים קיצוניים מרחבי העולם...

    • צפו בתוכנית המלאה בראשית הכתבה!

    0 תגובות

