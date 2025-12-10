זיהום אוויר באיראן ( צילום: שאטרסטוק )

סערת זיהום אוויר חסרת תקדים מטלטלת את איראן, כאשר סגן שר הבריאות, עלירזא ראיסי, מצהיר כי המצב הוא "משבר בריאות ציבורי חמור ונרחב". במהלך שבוע אחד בלבד, רשמו מחלקות החירום ברחבי המדינה למעלה מ-170,000 ביקורים הקשורים לזיהום האוויר, בעיקר בשל בעיות לב ודרכי נשימה. הביקורים הללו הגיעו בעיקר מ-11 המחוזות בעלי הזיהום הגבוה ביותר.

הסכנה לבריאות הציבור קיבלה ממדים קטלניים: על פי הערכות משרד הבריאות, יותר מ-59,000 בני אדם מתו בשנה שעברה ממחלות הקשורות לאיכות אוויר ירודה ברחבי המדינה. במחוז ח'וזסטן לבדו, זיהום האוויר גרם למותם של 1,624 אנשים בשנה האחרונה. רמת הזיהום בערי המדינה, ובפרט בח'וזסטן, נחשבת "קריטית ביותר," כאשר איכות האוויר מסווגת לעתים קרובות ברמה "סגולה" או אפילו "חומה" (הרמות המסוכנות ביותר לנשימה). חלקיקים קטנים מ-2.5 מיקרומטר (PM2.5) חודרים במהירות לזרם הדם והם גורמים מוכחים להפרעות נשימה חמורות.

נהג איראני פותח את החולונות של הרכב ג פותח את חלונות הרכב — והחיישנים קופצים מיד לאזהרה של רמת זיהום אוויר קיצונית ( צילום: רשתות חברתיות )

חוקרים מהעולם מצביעים על כשל מערכתי מתמשך. זיהום האוויר נובע בין היתר מפליטות מכלי רכב מיושנים, פליטות תעשייתיות, ושריפות בשטחי פסולת ובאזורים חקלאיים. בחודשים הקרים, המצב מחמיר בערים הגדולות כאשר היפוכי טמפרטורה לוכדים אוויר מזוהם קרוב לקרקע.

במקביל לעלייה החדה במספר החולים, דווח כי אין תוכנית לשלוט במקורות הזיהום, לשפר את איכות הדלק או לחדש ציי רכב מונעי דיזל. הדיווחים קובעים כי המצב הנוכחי הוא הגרוע ביותר שנרשם בטהראן מזה לפחות שני עשורים. בשל הסיכון הבריאותי המתמשך, הרשויות נאלצו לסגור בתי ספר ואוניברסיטאות ולהטיל הגבלות תנועה באזורים המזוהמים ביותר. ההערכה היא שעלות הבריאות השנתית של זיהום האוויר נאמדת בכ-17 מיליארד דולר.