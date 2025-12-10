כיכר השבת
יכול לגרום הרבה נזק

טראמפ בדרך להשבית את בית הדין הפלילי? דיווח: זה האיום ששיגר הבית הלבן

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ שיגר מכתב איום לבית הדין הפלילי בהאג, כאשר ביכולתה של ארה"ב אף להביא להשבתת הארגון, כך עולה מדיווח של רויטרס | טראמפ דורש מבית הדין התחייבות שלא לחקור אותו או את ממשלו לאחר סיום תפקידו ב-2029, וחזר על דרישתו להסיר את צווי המעצר נגד נתניהו וגלנט ולבטל את החקירה נגד החיילים האמריקנים באפגניסטן (חדשות)

טראמפ (צילום: shutterstock)

ממשל הנשיא דורש מבית הדין הפלילי הבינלאומי (ICC) בהאג לשנות את אמנת היסוד שלו, על מנת להבטיח שבית הדין לא יחקור את הנשיא הרפובליקני ואת בכירי ממשלו לאחר סיום כהונתו ב-2029 – כך לפי דיווח בלעדי של רויטרס.

גורם רשמי בממשל טראמפ, שדיבר בעילום שם, אישר כי וושינגטון העבירה את דרישתה המרכזית לצד שתי דרישות נוספות: לבטל את החקירות נגד נתניהו וגלנט על רקע מלחמת עזה, ולסיים רשמית חקירה קודמת נגד חיילים אמריקאים בגין פעולות שבוצעו באפגניסטן.

על פי הגורם, אם בית הדין לא יפעל בהתאם לדרישות, וושינגטון עלולה להסלים את המאבק, להטיל סנקציות חדשות על גורמים נוספים ב-ICC ואף להטיל סנקציות על בית הדין כישות. הטלת סנקציות על ה-ICC כישות עלולה לשבש באופן חמור את פעילותו השוטפת, החל מיכולתו לשלם משכורות ועד גישה לחשבונות בנק ותוכנות משרדיות.

"יש חשש הולך וגובר שב-2029 בית הדין יפנה את תשומת ליבו לנשיא, לסגן הנשיא, למזכיר המלחמה ולאחרים, וינקוט נגדם בהליכים פליליים", אמר הגורם, והדגיש: "זה בלתי מתקבל על הדעת, ואנחנו לא נאפשר לזה לקרות". הוא ציטט "דיבורים גלויים" בקהילה המשפטית הבינלאומית שבית הדין עלול למקד את טראמפ ובכיריו לאחר סיום כהונתו.

בתוך כך, הגורם האמריקאי הציע פתרון: "הם צריכים לשנות את אמנת רומא כדי להבהיר היטב שאין להם סמכות שיפוט".

בית הדין הפלילי הבינלאומי, שהוקם על ידי אמנת רומא ב-2002, מוסמך לשפוט פשעי מלחמה, והוא בעל סמכות לשפוט ראשי מדינות מכהנים. למרות זאת, ארה"ב וישראל אינן צד לאמנה.

כצעד מקדים, כבר מוקדם יותר השנה הטילה ארה"ב סנקציות על תשעה גורמים ב-ICC, כולל שופטים ותובעים, אך נמנעה עד כה מלהטיל סנקציות ישירות על בית הדין עצמו.

בנוגע לדרישה לשינוי אמנת רומא, נמסר מיחידת יחסי הציבור של ה-ICC כי "תיקונים לאמנת רומא הם בגדר סמכותן של המדינות החברות". החוק קובע כי כל שינוי יסודי יחייב אישור של שני שלישים מהמדינות שאשררו את האמנה, ושינויים מהותיים בסמכות השיפוט דורשים רוב גדול עוד יותר.

