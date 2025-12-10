נשיא ארה"ב דונלד טראמפ ממשיך בקו התקיף שלו נגד אוקראינה של זלנסקי ואמר כי אוקראינה אינה כבר דמוקרטיה.

"לא היו להם בחירות הרבה זמן", אמר טראמפ. "אתם יודעים, הם מדברים על דמוקרטיה, אבל זה מגיע לנקודה שבה היא כבר לא דמוקרטיה", אמר הנשיא בראיון לפוליטיקו.

ההערכה היא כי נשיא ארה"ב מעוניין להחליף את זלנסקי בנשיא אחר שיהיה יותר פתוח לפשרות בנושא המלחמה באוקראינה.

היום, הגיב זלנסקי לדרישתו של טראמפ - שנתמכת גם בידי רוסיה - ואמר כי הוא מוכן לבחירות בתנאי שארה"ב ומדינות נוספות יבטיחו את ביטחונה של אוקראינה בזמן הבחירות.

"אני מוכן לבחירות; יתר על כן, אני מבקש כעת - ואני מצהיר זאת בגלוי - שארצות הברית תעזור לי", הגיב זלנסקי לדרישה.

הנשיא הוסיף שאם הביטחון אכן יובטח, הבחירות יתקיימו תוך חודשיים שלושה. לצורך כך יידרש הפרלמנט להעביר חקיקה שתאפשר קיום בחירות בזמן משטר צבאי.

דובר הקרמלין הגיב ואמר כי רוסיה תומכת בבחירות באוקראינה. "זה משהו שפוטין מדבר עליו כבר זמן רב", אמר דובר הקרמלין דמיטרי פסקוב לכתבים בתדרוך היומי שלו. "זה משהו שטראמפ דיבר עליו לאחרונה. נראה איך הדברים יתפתחו".

הבחירות האחרונות באוקראינה התקיימו לפני כמעט שש שנים, מאז, בעקבות המלחמה, אוקראינה לא קיימה בחירות, כאשר הנשיא האוקראיני "תקוע בגרונו" של טראמפ ומסרב לפשרה וויתור שטחים.

היום צפוי נשיא אוקראינה להציג את תוכניתו הנגדית לסיום המלחמה עם רוסיה, לאחר שסירב לתוכניתו של טראמפ הכוללת ויתור שטחים.