כיכר השבת
המלחמה שלא נגמרת

טראמפ רוצה 'להעיף' את זלנסקי מהשלטון? - כך הגיב נשיא אוקראינה לדרישה

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ קרא לאחרונה לקיום בחירות באוקראינה, ואף אמר כי המדינה כבר איננה דמוקרטיה | רוסיה תומכת בקיום בחירות באוקראינה, בתקווה שנשיא חדש יקבל את תנאיה לסיום המלחמה | היום צפוי זלנסקי לפרסם את תוכניתו לסיום המלחמה (חדשות, בעולם) 

נשיא אוקראינה זלנסקי (צילום: שאטרסטוק)

נשיא ארה"ב ממשיך בקו התקיף שלו נגד אוקראינה של זלנסקי ואמר כי אוקראינה אינה כבר דמוקרטיה.

"לא היו להם בחירות הרבה זמן", אמר טראמפ. "אתם יודעים, הם מדברים על דמוקרטיה, אבל זה מגיע לנקודה שבה היא כבר לא דמוקרטיה", אמר הנשיא בראיון לפוליטיקו.

ההערכה היא כי נשיא ארה"ב מעוניין להחליף את זלנסקי בנשיא אחר שיהיה יותר פתוח לפשרות בנושא המלחמה באוקראינה.

היום, הגיב זלנסקי לדרישתו של טראמפ - שנתמכת גם בידי רוסיה - ואמר כי הוא מוכן לבחירות בתנאי שארה"ב ומדינות נוספות יבטיחו את ביטחונה של אוקראינה בזמן הבחירות.

"אני מוכן לבחירות; יתר על כן, אני מבקש כעת - ואני מצהיר זאת בגלוי - שארצות הברית תעזור לי", הגיב זלנסקי לדרישה.

הנשיא הוסיף שאם הביטחון אכן יובטח, הבחירות יתקיימו תוך חודשיים שלושה. לצורך כך יידרש הפרלמנט להעביר חקיקה שתאפשר קיום בחירות בזמן משטר צבאי.

דובר הקרמלין הגיב ואמר כי רוסיה תומכת בבחירות באוקראינה. "זה משהו שפוטין מדבר עליו כבר זמן רב", אמר דובר הקרמלין דמיטרי פסקוב לכתבים בתדרוך היומי שלו. "זה משהו שטראמפ דיבר עליו לאחרונה. נראה איך הדברים יתפתחו".

הבחירות האחרונות באוקראינה התקיימו לפני כמעט שש שנים, מאז, בעקבות המלחמה, אוקראינה לא קיימה בחירות, כאשר הנשיא האוקראיני "תקוע בגרונו" של טראמפ ומסרב לפשרה וויתור שטחים.

היום צפוי נשיא אוקראינה להציג את תוכניתו הנגדית לסיום המלחמה עם רוסיה, לאחר שסירב לתוכניתו של טראמפ הכוללת ויתור שטחים.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר