העישון מזיק? לא בלעלוב! האדמו"ר הבעיר את השמחה עם סיגריה של קודש

בשמחת בית השואבה בחצר הקודש, המשיך האדמו"ר המהרי"ד מלעלוב המשיך במסורת העישון כפי מנהג אבותיו הק', כשחסידיו מגדירים זאת כחלק מעבודת הקודש | צפו במעמד המיוחד בבית המדרש המיתולוגי (חסידים)

שמחת בית השואבה אצל האדמו"ר המהרי"ד מלעלוב (צילום: מ. אדלר)

כמיטב המסורת בבית מדרשו המיתולוגי של האדמו"ר מהרי"ד מלעלוב בירושלים, נחוגה שמחת בית השואבה ברוב פאר, הוד ושירה עילאית – ולא פחות מזה, עם ענני עשן קדוש מרחפים באוויר.

החסידים שזכו להשתתף במעמד, צפו בעיניים בורקות במראות הקודש, האדמו"ר, אחוז שרעפי קודש, עודד את השירה בעוז ותעצומות לב, כשמעת לעת מעלה עשן ע"י עישון הסיגריה, כמנהגו מאז ומעולם.

למרות שכללי הבריאות המודרניים מזהירים מפני עישון, בחצר הקודש לעלוב הכללים שונים, שם העשן הוא חלק בלתי נפרד מעבודת הקודש. “זה לא טבק, זה קטורת הסמים!”, הסביר בהתלהבות אחד החסידים.

וכך, בין ניגון לניגון, ובין סיגריה לסיגריה, חגגו חסידי לעלוב את שמחת בית השואבה מתוך קדושה, רוממות, וקצת עשן.

1
תתפלאו, העישון מזיק גם בלעלוב.
לוטוואק

