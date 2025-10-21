כאשר יגורנו בא לנו: הכישלון המביך - שנמשך גם בימים אלו של הנציגים החרדים, למצוא פתרון לסוגיית חוק הגיוס, הוביל לקיצוץ דרמטי ומשמעותי בתקציבי הישיבות, שעל פי הכתבה שהתפרסמה היום (שלישי) ב'דה מרקר', הקיצוץ בשל היעדר חוק גיוס הם דרמטיים ביותר.

לפני למעלה מחצי שנה, הבאנו כאן ב'כיכר השבת', את המספרים המלאים שמלמדים מה יקרה אם באמת המדינה תפסיק למממן ישיבות בהן יש עריקים, אז נכתב ב'כיכר השבת', כי כרבע עד שליש מתקציבי הישיבות המרכזיות מבוסס על תשלומים מהמדינה. היום כאמור הביאו ב'דה מרקר' את המספרים המלאים.

הישיבה שנפגעה בסכום הגדול ביותר, כך על פי נתוני החשב הכללי שהובאו ב'דה מרקר', היא גם הישיבה הגדולה ביותר - ישיבת מיר, שלפני ביטול התקציב על ידי בג"ץ, תקציבה עמד על 56 מיליוני שקלים וכעת הוא ירד ב-27 מיליוני שקלים.

ישיבת פוניבז', גם היא ישיבה לא קטנה במיוחד, קיבלה קיצוץ 15 מיליון ש"ח, כלומר לפני "הגזירה" התקציב עמד על 22 מיליון וכעת הוא שבעה מיליון ש"ח

ישיבת אורחות תורה ספגה קיצוץ משמעותי ביותר - מ-17 מיליוני שקלים ל-1.3 מיליון, ב'עטרת שלמה' ירד התקציב מ-25 מיליון ש"ח ל-9 מיליון ש"ח, בישיבת חברון מתשעה מיליוני שקלים לקרוב ל-900 אלף שקלים.

תקציבה של ישיבת סלבודקא קוצץ כמעט בחצי, מ-4.5 מיליון ש"ח ל-2.2 מיליון ש"ח, בישיבת בית מתתיהו התקציץ קוצץ מ-3.7 מיליון ש"ח ל-200 אלף ש"ח בלבד.

הישיבות הספרדיות והחסידיות ספגו מכה קשה גם כן, אם כי פחות מהישיבות הליטאיות, שם יש יותר בחורים בגילאי גיוס. כך למשל ישיבת פורת יוסף, תקציבה קוצץ מ-1.9 מיליון ש"ח לכ–240 אלף ש"ח - כאשר קיצוץ דומה באחוזים נעשה גם לישיבת כסא רחמים. בישיבת ויז'ניץ התקציב קוצץ מ–6 מיליון שקל לשני מיליון שקלים, בדומה לישיבות חסידיות נוספות.

למרות המסעות של גדולי ישראל ב'קרן עולם התורה', כפי שעיניכם חוזות, הקיצוץ הוא גדול הרבה יותר והכספים הרבים שנאספים לא באמת מכסים את מה שהמדינה שילמה, מכות נוספות הן, הפסקת הסבסוד למעונות יום לילדי אברכים עריקים והפסקת ההנחה שהייתה בביטוח לאומי.

את המכות הקשות של הקיצוץ הדרמטי בתקציב, הישיבות התחילו לוות רק בזמן האחרון, שכן בשנה שעברה (2024) הקיצוץ החל רק באמצע השנה. הקיצוץ הוא על כ-80 אלף בחורים ואברכים החייבים בגיוס. התקציב שנתנה המדינה הוא קרוב לחמש מאות שקלים לבחור ישיבה וכ-800 שקלים בממוצע לאברך כולל - שזה כאמור הופסק עד שיחוקק חוק גיוס חדש, שכאמור לא ממש נראה באופק.

אך האבסורד הגדול מכולם, שלמרות המכות הקשות שספגו הישיבות, במפלגת ש"ס מנסים לזחול בכל הכוח לממשלה, למרות שהם יודעים שהסיכוי להעביר חוק גיוס הוא אפסי.