מושב החורף של הכנסת, הצפוי להימשך כחמישה וחצי חודשים ועתיד להיות קריטי במיוחד לממשלה, נפתח היום (ב') בטקס רשמי. מדובר במושב הרביעי של הכנסת ה-25, ואולי האחרון לפני פיזור אפשרי והליכה לבחירות. נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית הוזמן אף הגיע לטקס.

במהלך האירוע פנה ראש הממשלה בנימין נתניהו לחברי הכנסת מקואליציה ואופוזיציה כאחד ואמר: "אני קורא לכולם – אנחנו יודעים איזה חורבן גרמה שנאת חינם. זה הזמן להנמיך את גובה הלהבות". הוא הוסיף: "האחדות אף פעם לא מוחלטת – יש דעות שונות ומחלוקות, אבל ביום מבחן כולנו נעמוד יחד, כך עשינו וכך נמשיך לעשות".

נתניהו בנאומו ( צילום: חיים גולדברג, פלאש 90 )

על האיומים הביטחוניים אמר: "ידנו האחת אוחזת בנשק כדי להכריע את דורשי רעתנו, ידנו השניה מושטת לשלום לאלה שרוצים לעשות עמנו שלום, והיום יש לא מעט" עוד אמר נתניהו במליאת הכנסת: "הפסקת אש - היא לא רישיון לחמאס לאיים עלינו. לתוקפנות נגדנו יהיה מחיר כבד מאוד"

נתניהו בנאומו ( צילום: ערוץ כנסת )

לחברי האופוזיציה אמר: "אם הייתי נכנע לתכתיבים שלכם, כולנו היינו עולים מעלה לשמיים בעשן אטומי"

נתניהו בנאומו ( צילום: ערוץ כנסת )

נתניהו גם הדגיש בנאומו: "האיום נגדנו לא נגמר. אויבנו לא ויתרו על השמדת ישראל"

"אנחנו חייבים לתחום את המאבקים הפנימיים. הגורל הוא של כולנו. אף אחד לא יבדיל בינינו. אם הם יממשו את התכנית להשמדת ישראל - התכנית להשמדת ישראל עדיין חיה. יש עוד איומים בדרך"

על חוק הגיוס אמר ראש הממשלה כי הכנסת תעביר חוק גיוס שיגייס 10,000 בני ישיבות בתוך שנתיים וכי תקציב 2026 יועבר, וזכה לתשואות מחברי הקואליציה.

נתניהו גם פנה לנציגים החרדים: "אתם שומרים על המסורת ותורת ישראל. אני בטוח שתוכלו לסייע גם בגיוס חרדים לצה״ל

את דבריו סיים: "אמרתי בישיבה גורלית אחרי ההחלטה על התקיפה באיראן ״אלוהים יהיה בעזרנו״ וכך אני מסיים גם את הנאום היום"

יאיר לפיד בנאומו בפתח מושב החורף ( צילום: ערוץ כנסת )

יו"ר האופוזיציה יאיר לפיד תקף בנאומו את דברי ראש הממשלה, הוא שאל את נתניהו על פעולותיו מול איראן והכוח הצבאי שחיזבאללה צבר: "מי היה ראש הממשלה כשהאיראנים צברו כוח? ומי היה באותה תקופה כשחיזבאללה הגיע ל-150 אלף טילים?", אמר.

לאחר שסיים נאומו, נתניהו חזר לדוכן הנאומים והגיב: "במשך 40 שנה נלחמתי והזהרתי, ניסיתי לגייס את כולם לפעולה נגד איראן, גם את האופוזיציה. הדברים האלה נתקלו בגיחוך – 'עוד פעם גחמה של נתניהו?'"

לפיד השיב כי למרות דבריו של נתניהו על איראן, לא ננקטו צעדים ממשיים: "לי אתה לא יכול למכור סיפורים. הייתי בלשכת ראש הממשלה, פתחנו את המגירות לחפש את התכניות – ולא היה כלום".