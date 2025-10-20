כיכר השבת
בפתח מושב החורף

נתניהו לנציגים החרדים: "מקווה שתוכלו לעזור בגיוס" | לפיד: "אל תמכור לי סיפורים"

מושב החורף של הכנסת נפתח היום בטקס רשמי, ראש הממשלה נתניהו קרא להנמכת הלהבות ולהידוק האחדות בין הקואליציה לאופוזיציה.נתניהו התייחס לשלל הסוגיות הנפיצות ובראשן - חוק הגיוס ומה הוא מתכנן למושב החורף הקרוב (פוליטי, חרדים)

מושב החורף של הכנסת, הצפוי להימשך כחמישה וחצי חודשים ועתיד להיות קריטי במיוחד לממשלה, נפתח היום (ב') בטקס רשמי. מדובר במושב הרביעי של הכנסת ה-25, ואולי האחרון לפני פיזור אפשרי והליכה לבחירות. נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית הוזמן אף הגיע לטקס.

במהלך האירוע פנה ראש הממשלה לחברי הכנסת מקואליציה ואופוזיציה כאחד ואמר: "אני קורא לכולם – אנחנו יודעים איזה חורבן גרמה שנאת חינם. זה הזמן להנמיך את גובה הלהבות". הוא הוסיף: "האחדות אף פעם לא מוחלטת – יש דעות שונות ומחלוקות, אבל ביום מבחן כולנו נעמוד יחד, כך עשינו וכך נמשיך לעשות".

נתניהו בנאומו (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)

על האיומים הביטחוניים אמר: "ידנו האחת אוחזת בנשק כדי להכריע את דורשי רעתנו, ידנו השניה מושטת לשלום לאלה שרוצים לעשות עמנו שלום, והיום יש לא מעט"

עוד אמר נתניהו במליאת הכנסת: "הפסקת אש - היא לא רישיון לחמאס לאיים עלינו. לתוקפנות נגדנו יהיה מחיר כבד מאוד"

נתניהו בנאומו (צילום: ערוץ כנסת)

לחברי האופוזיציה אמר: "אם הייתי נכנע לתכתיבים שלכם, כולנו היינו עולים מעלה לשמיים בעשן אטומי"

נתניהו בנאומו (צילום: ערוץ כנסת)

נתניהו גם הדגיש בנאומו: "האיום נגדנו לא נגמר. אויבנו לא ויתרו על השמדת ישראל"

"אנחנו חייבים לתחום את המאבקים הפנימיים. הגורל הוא של כולנו. אף אחד לא יבדיל בינינו. אם הם יממשו את התכנית להשמדת ישראל - התכנית להשמדת ישראל עדיין חיה. יש עוד איומים בדרך"

על חוק הגיוס אמר ראש הממשלה כי הכנסת תעביר חוק גיוס שיגייס 10,000 בני ישיבות בתוך שנתיים וכי תקציב 2026 יועבר, וזכה לתשואות מחברי הקואליציה.

נתניהו גם פנה לנציגים החרדים: "אתם שומרים על המסורת ותורת ישראל. אני בטוח שתוכלו לסייע גם בגיוס חרדים לצה״ל

את דבריו סיים: "אמרתי בישיבה גורלית אחרי ההחלטה על התקיפה באיראן ״אלוהים יהיה בעזרנו״ וכך אני מסיים גם את הנאום היום"

יאיר לפיד בנאומו בפתח מושב החורף (צילום: ערוץ כנסת)

יו"ר האופוזיציה תקף בנאומו את דברי ראש הממשלה, הוא שאל את נתניהו על פעולותיו מול איראן והכוח הצבאי שחיזבאללה צבר: "מי היה ראש הממשלה כשהאיראנים צברו כוח? ומי היה באותה תקופה כשחיזבאללה הגיע ל-150 אלף טילים?", אמר.

לאחר שסיים נאומו, נתניהו חזר לדוכן הנאומים והגיב: "במשך 40 שנה נלחמתי והזהרתי, ניסיתי לגייס את כולם לפעולה נגד איראן, גם את האופוזיציה. הדברים האלה נתקלו בגיחוך – 'עוד פעם גחמה של נתניהו?'"

לפיד השיב כי למרות דבריו של נתניהו על איראן, לא ננקטו צעדים ממשיים: "לי אתה לא יכול למכור סיפורים. הייתי בלשכת ראש הממשלה, פתחנו את המגירות לחפש את התכניות – ולא היה כלום".

נתניהו עונה ללפיד (צילום: ערוץ כנסת)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (68%)

לא (32%)

אני שומע את דברי האופוזיציה ומרגיש כאילו יש פה שכחה. מדברים על איראן אבל שוכחים מי עמד לבד מול העולם והציל את ישראל מעסקת הגרעין. מדברים על חיזבאללה אבל שוכחים מי הקים את המנהרות, מי נלחם בלבנון, מי קיבל החלטות קשות בלי לעשות מזה מופע טלוויזיוני. אנחנו, בני התורה והמסורת, יודעים מה זה אחריות. אחריות
גרשון
21
חיפוש במגירות אינו מדד לתוצאות. רבים מהתוכניות הביטחוניות חשאיות ומיועדות להישאר בסודיות זו דרכו של ראש ממשלה אחראי. לפיד מתרכז בפרספקטיבה מיידית, אך איננו מבין את עקרון האסטרטגיה הארוכת טווח – זה לא מקום למשחקי תקשורת, אלא מקום לשמירה על ביטחון המדינה.
דוד
20
אתם באמת שואלים? מי טיפל בזה? מי עצר את הסכנה לפני שהיא התפשטה? לא לפיד, לא הרצוג, נתניהו! הוא עושה מהלך אחרי מהלך, אתם רק מדברים.
עוזיאל
19
יאיר לפיד שואל "מי היה ראש הממשלה כשאיראן התחמשה?" ובכן, זה קרה כשאתה עצמך ישבת בקבינט הביטחוני והצבעת בעד קיצוצים בביטחון. הרצוג מדבר על "אחריות לאומית", אבל באותה נשימה תוקף ממשלה נבחרת בזמן לחימה. האופוזיציה שוכחת מי שבלם תקיפות באיראן, היו אותם "יועצים" שעמדו לצידה. נתניהו הזהיר עשרות פעמים, וה
ישעיה
18
שקרנייהו לך הביתה..עשית את הפאשלה שלך
פח
17
אחיי היקרים, די כבר עם הצביעות הזו. יאיר לפיד עומד ומטיף על "אחריות" בזמן שהוא בעצמו היה בין אלו שחילקו את העם לשני מחנות. והרצוג מדבר על אחדות, אבל מתנשא מעל העם הפשוט, המאמין, המסורתי. נתניהו מזכיר את שם ה', ואתם מזלזלים? זו לא פוליטיקה – זו נשמת ישראל!
זכריה
16
אתה שואל "מי היה?" אבל השאלה האמיתית היא: מי עמד בלילה לבד, מול אויבי ישראל, ותמך רק בכוח האמונה? מי קרא לעם להתאחד מול הרוע, ושמר על הגחלת הקדושה? זה נתניהו, עם ליבו מלא אמונה, לא אתם עם הדיבורים הריקים.
פנחס
15
השאלה אינה מונחת על מי היה אלא על מי דאג לבטחון ישראל. ראש הממשלה הזהיר, פעל, והכין את המדינה בזמן שאחרים רק דיברו.
בר
14
לפיד והרצוג מבקרים, אך אינם מציגים חלופות ממשיות או תוכניות פעולה. המדד הוא לא דיבור אלא תוצאה: שמירה על חיים, ביטחון ויציבות.
אייל
13
לפיד חיפש במגירות, חתיכת מטומטם, מי ישאיר לו תכניות? הוא בכלל מבין משהו? מוח בתת לחץ, אידיוט מצוי.
יאיר
12
לפיד והרצוג מדברים כאילו הם מצילי ישראל, אבל שוכחים שעם ישראל קיים בזכות התורה, האמונה והאחדות. כשנתניהו אומר "אלוהים יהיה בעזרנו", הוא לא מתפייט הוא מזכיר את סוד קיומנו. לפיד לועג, הרצוג מטיף וכולם מתעלמים מן העיקר: אין נצחון בלי אמונה.
טראמפ
11
לפיד טוען שלא ננקטו צעדים מול איראן אבל מתעלם מהסודיות שמאפיינת את המבצעים הביטחוניים. הוא יודע היטב שממשלות נתניהו הן שבנו את היכולות הסודיות של חיל האוויר, המודיעין והסייבר. הרצוג, בתפקידו כנשיא, אמור לשמור על איזון, אך בוחר לשדר פאניקה.
חיים מאיר
10
אחיי, כמה אפשר לשמוע את יאיר לפיד מטיף על "אחריות" בזמן שהוא זה שפילג את העם לשניים? כשנתניהו מדבר על אמונה, הוא מדבר על האמת של הדורות, לא על תעמולה. הרצוג מדבר על "אחדות" אבל מאחורי הקלעים הוא מחייך לאותם אנשים שמזלזלים במסורת.
יהושע
9
מר לפיד, אולי תלמד פרק במסילת ישרים לפני שאתה מטיף על אחריות? אדם שמזלזל בתורה ובשומריה מה לו לדבר על ביטחון? הרצוג מדבר על "גורל משותף", אך שוכח שגורלנו תלוי בשמירת התורה, לא בחוקי תקשורת.
רות
8
אחיי, כמה פעמים נשמע את אותם דיבורים של לפיד והרצוג? הם מדברים על "אחדות", אבל בליבם יש פירוד. הם מדברים על "אחריות", אבל מתנערים מכל אחריות כשהם לא בשלטון. נתניהו מדבר על אמונה ואלוקים – זה לא חולשה, זו עוצמה!
אשכנזי
7
יאיר לפיד, אתה מדבר כאילו אתה מושיע הדור אבל אתה רק מדליק אש בין אחים. הרצוג, אתה מדבר על אחדות אבל אתה מחבק את מי שמקלל את המדינה. אנחנו, עם ישראל, עברנו אלפי שנות גלות ושרדנו רק בזכות התורה והאמונה.
אריה
6
יאיר לפיד טוען שלא נעשה דבר מול איראן, אך מי שעקב אחרי המציאות הביטחונית יודע זו טענה שטחית ונואלת. במשך עשורים נתניהו השקיע במודיעין, בטכנולוגיה ובשיתופי פעולה חשאיים שהצילו את עם ישראל.
אליהו
5
לפיד והרצוג מתלוננים על "חוסר אחריות", אבל אחריות אמיתית היא לעמוד מאחורי עם ישראל גם כשקשה. נתניהו דיבר על אמונה וביטחון לא במובן של קלישאה, אלא כערך מדיני-רוחני. בלי אמונה אין עמידה מול אויב.
לוי
4
יאיר לפיד והרצוג חיים באולפנים לא ברחוב. אנחנו, החרדים העובדים, יודעים כמה העם הזה קרוע וזקוק לשקט. נתניהו דיבר על אלוקים סוף סוף מנהיג שמזכיר מאיפה אנחנו באים. האופוזיציה? מדברת על אחווה, אבל לועגת לדתיים, לבני ישיבות, לשומרי מצוות. אנחנו לא רוצים שנאה, רק כבוד הדדי.
איתן
3
מי היה זה שדיבר באו"ם, שהזהיר את העולם כולו על איראן עוד כשאתם ישנתם בשקט? מי עמד לבד, בלי גיבוי מכם, מול אובמה, מול העולם, והכריז איראן היא איום קיומי על ישראל? זה נתניהו. ואתם? צחקתם. אמרתם "עוד נאום של ביבי". היום כל מה שהוא אמר – קורה. אז מי באמת נתן לאיראן כוח? מי נתן לה זמן, כשעסק בהפגנות במקו
טל
2
לפיד אחי, בוא נדבר אמת. אתה היית שר אוצר, שר חוץ, ראש ממשלה זמני. מה עשית? קיצצת בתקציב הביטחון, דיברת על “ממשלה מתפקדת”, אבל לא ראינו שום חזון מול חיזבאללה. מי שבאמת מנע מהם לפעול – זו אותה ממשלה שאתה תוקף. ואתה יודע את זה. מדבר על טילים, אבל אתה בעצמך ירית טילים של פילוג בלב העם.
צביקה
1
דבריך יפים, כבוד הנשיא, אבל המבחן הוא במעשים. כשיש הפגנות נגד חרדים, נגד תורה, נגד מסורת היכן קולך? אחריות לא נמדדת רק בדיבורים על פיוס. אחריות היא גם להגן על האמונה, על עם ישראל, על מי ששומר על הגחלת.
מאיר

