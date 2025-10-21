סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ואנס מבקר בשעות אלו בישראל, בליווי חתן הנשיא ג'ארד קושנר ושליח הנשיא סטיב ויטקוף, והצהיר לפני דקות אחדות על ההתקדמות בשבוע הראשון של תוכנית השלום ההיסטורית של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ במזרח התיכון.

ואנס אמר כי המצב מתקדם אף טוב יותר מהצפוי: “מדובר במצב קשה מאוד. יש כאן שני אויבים שנלחמו זה בזה במלחמה קשה, ארגון טרור שהרג חפים מפשע, צבא ישראלי שמגן על עצמו, ואוכלוסייה אזרחית בעזה שנלכדת במרכז המצב.”

באמצעות מרכז שיתוף הפעולה האזרחי־צבאי בקרית גת, שהוכרז לאחרונה על פתיחתו בנוכחות 200 חיילים אמריקנים, אמר סגן הנשיא כי “ישראלים ואמריקאים עובדים יד ביד כדי להתחיל ליישם את התוכנית לשיקום עזה, להבטיח ביטחון ארוך טווח וליצור כוחות ביטחון מקומיים שיוכלו לשמור על הסדר.”

“נשאר לנו הרבה עבודה. זה ייקח זמן רב, אך סטיב ויטקוף, ג'ארד קושנר ואדמירל קופר עושים עבודה מדהימה,” הוסיף. הוא שיבח את שיתוף הפעולה של ממשלת ישראל: “הממשלה הישראלית הייתה מאוד מסייעת, ואני מודה לשותפינו הישראלים ולכל מי שעובד יד ביד עם חבריהם האמריקאים במרכז הפיקוד.”

ואנס גם התייחס לטון המדיה המערבית: “אני חווה גישה מוזרה בתקשורת האמריקאית ובמערב, שיש בה כמעט רצון לכישלון. כל פעם שקורה משהו רע או אירוע אלים, יש נטייה לומר ‘זה סוף הפסקת האש, זה סוף תוכנית השלום’. זה לא סוף. זה בדיוק איך זה צריך להתרחש כשיש אנשים ששנאו זה את זה ונלחמו זה בזה זמן רב.”

על המעורבות הבינלאומית במאמץ אמר ואנס: “אנחנו עושים עבודה מדהימה כאן, עם שותפים גם במדינות המפרץ, באינדונזיה ובטורקיה. כוחות האמריקאים במרכז הפיקוד מתואמים ומאפשרים את המאמצים הללו.”

בנוגע לנוכחות כוחות זרים בישראל אמר סגן הנשיא: “כשזה נוגע לכוחות זרים על אדמתם, אנחנו מכבדים את עמדת חברינו הישראלים. עם זאת, אנחנו רואים תפקיד בונה לטורקיה, ובפועל הם כבר מילאו אותו.”

הנשיא הוסיף בביקורת על ישראל: "אף אחד שהוא צד לסכסוך הזה לא יכול להסתכל על העבר ולא להצביע על משהו שהוא לא אוהב, או שהוא לא מסכים איתו - כל מי שהיה מעורב בסכסוך הזה לא יכול להצביע על אדם אחר. אחד מהדגלים האלה יכול להצביע על דגל אחר ולומר שאנחנו שונאים את האדם הזה. מסיבות שונות, הדרך שבה נגיע לשלום היא להתמקד בעתיד, וזה מה שנשיא ארצות הברית ביקש".

לדבריו, "הדרך להשגת שלום היא להתמקד בעתיד, כפי שביקש נשיא ארצות הברית, ואני חושב שכולם כאן מוכנים ורוצים לקחת חלק במאמץ הזה.”

סגן הנשיא הוסיף כי חמאס יהיה מוכרח להתפרק מנשקו ועזה תהיה מפורזת, ולא, ארה"ב תדאג שחמאס יושמד כליל.