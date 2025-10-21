לאחר הליך הזיהוי שנעשה על ידי המכון לרפואה משפטית באבו כביר, בשיתוף משטרת ישראל והרבנות הצבאית, נציגי צה"ל הודיעו בלילה שבין שבת לראשון למשפחתו של החטוף רונן טומי אנגל הי"ד כי יקירם הושב לקבורה. היום התקיימה הלוויה בקיבוץ ניר עוז.

שורדת השבי מיקה אנגל, בתו של רונן אנגל הי"ד הספידה ואמרה: ״אבוש, אבא שלי. אני כל כך לא רוצה להשלים ולהבין שאתה כבר לא תהיה איתי. שאני לעולם לא אזכה לחבק אותך שוב, שאני לא אזכה להיות איתך שוב, לקרוא לך אבא שוב. זה היה אני ואתה נגד העולם ועכשיו אני לבד נגד העולם".

"איך אני אתמודד בלעדיך?", שאלה הבת בכאב: "אבא אני חייבת להגיד לך שאני דומה לך מאוד אבל תמיד ידעתי את זה, אבל עכשיו אני מבינה עוד יותר איך קיבלתי את האופי שלך, ההומור שלך, הרצון שיהיה צדק וללכת לפי הספר, ולא לחפש קיצורי דרך, על לא לוותר על שום דבר גם אם קשה וסורי אבל החיים נורא קשים בלעדיך אבל אין מה לעשות".

הבת המשיכה בתיאורים קורעי הלב: "אני אוהבת אותך בכל איבר וגיד בגוף שלי בכל נים ווריד בכל נשימה שאני שואפת ואיך בכל נשיפה אני נזכרת ברגע שסיפרו לנו שאתה מת ממש אותה תחושה שאין חמצן אין אוויר. ככה אני מרגישה כל יום כל היום כי אתה היית האוויר שלי החמצן שלי. אני באמת אהבתי אותך בלי סוף ואני מתפללת, שבעזרת השם לילדים שלי יהיה אבא כמוך ממש כמו בסרטים כי ככה אתה היית".

עוד היא ספדה לאביה: "כל כך ריק פה בלעדייך, החיים כל כך ריקים, הנפש שלי כל כך ריקה, הגעגוע כל כך גדול וחזק שכואב לשאוף אוויר. כל כך כואב בלעדייך. נשבר ונפל חלק כל כך גדול מהלב שלי. אני מקווה שאתה יודע ורואה כמה אני צריכה אותך, אני באמת ממש צריכה אותך לא רק שתהיה לידי שפשוט תהיה איתי אל תגיד לי כלום פשוט חבק אותי תסתכל לי בעיניים וכבר הכל יסתדר. נמאס לי כבר לבכות על או עם תמונה שלך אבל אני אתן את הכל רק כדי לבכות איתך! ולא עליך עוד פעם אחת. מתגעגעת לשיחות והודעות עידוד שלך שתגיד לי שאתה אוהב אותי מאוד ושאתה מאוד גאה בי במי שאני ובדרך שלי".

לסיום אמרה הבת מיקה: "אבל אבוש אני החלטתי שאני חיה בשבילך אני אעשה את כל הדברים, אני אראה את כל המקומות בשבילך. בשביל שאתה תוכל לחיות ולראות את כל הדברים שלא הספקת בתוכי! גם אני מתתי ב7/10 אבל רק אתה הפסקת לנשום, בעזרת השם ניפגש בגלגול הבא תשמור לי מקום לידך. תחכה לי אבוש, כל כך לא הגיע לך הסוף הזה. אוהבת אותך לעד״.

יובל אנגל, בתו הקטנה של רונן אנגל ז״ל שנחטפה גם היא ושוחררה בעסקה הראשונה ספדה: "אבא, אני שמחה שחזרת ושתישאר לעולם פה בקיבוץ שכל כך אהבת. הקיבוץ שיש לנו זכרונות כל כך טובים ממנו, כמו הפעם ההיא שנסעת מהר ואני עפתי מהג'יפ ואתה צילמת אותי נופלת וצחקת. כי כזה היית: תמיד צוחק מכל מצב, רואה את הדברים הטובים, המצחיקים, תמיד אופטימי ושמח. אבא, אלו היו 10 שנים קצרות אבל מדהימות בהן הייתי הבת הקטנה שלך".

לסיום היא אמרה: "לוקחת איתי מיליון זכרונות טובים ואלפי תמונות שצילמת שילוו אותי תמיד. אבא, אתה הגיבור שלי".