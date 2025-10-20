כיכר השבת
מחזה של אש ושמחה

הדור החדש של ה'בידרמנים': בני רבי אלימלך פיזזו עם אבוקות של אש | צפו

שמחת התורה והחג הגיעה לשיאה באלעד, כאשר המונים מתושבי העיר גדשו את האודיטוריום העירוני למעמד שמחת בית השואבה המרכזית, בראשות המשפיע החסידי הגה"צ רבי אלימלך בידרמן. האירוע, שנערך ביוזמת סיעת 'אגודת ישראל' בעיר, היווה גם מעמד הכנה ליום הושענא רבה - יום החותם | בשיאו של השמחה פרץ מחזה יוצא דופן ומרגש, כששני בניו של המשפיע פיזזו במרכז השולחן  מול אביהם, כאשר בידיהם אבוקות של אש, תוך שהוא מעודדם בעוז ובשמחה (חסידים)

בני הרה"צ רבי אלימלך בידרמן בריקוד נלהב (צילום: א. אייזנבאך)
בני הרה"צ רבי אלימלך בידרמן בריקוד נלהב (צילום: א. אייזנבאך)

