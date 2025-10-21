( צילום: shutterstock )

סקר שנערך לאחרונה בקרב 1,040 מצביעים מניו יורק, מעלה כי אילו המועמד הרפובליקני בבחירות הקרובות לראשות העיר, קארטיס סילבה, יפרוש מהמירוץ - סיכוייו של המועמד העצמאי קאומו לנצח את ממדאני קרובה במיוחד.

הסקר נערך לאחרונה על ידי חברת הסקרים Gotham Polling בשיתוף עם AARP, ופרטיו פורסמו באתר yeshiva world news. ממנו עולה כי אילו הבחירות יערכו ראש בראש - ממדאני מול קאומו - 44.6% יתמכו בממדאני בעוד ש-40.7% יתמכו בקאומו. מדובר עדיין על פער של כ-4% לטובת ממדאני, אולם זהו גם טעות הדגימה של הסקר - מה שהופך את המירוץ לצמוד במיוחד ומעלה סיכויים לא בלתי מבוטלים להבסת ממדאני. עוד עולה מהסקר כי אילו המועמד הרפובליקני סילבה נשאר להתמודד, והקרב הוא למעשה בין שלושה - סיכויים של ממדאני לנצח משתפרים משמעותית עם 43.2% מהקולות, ואחריו הרחק מאחור קאומו עם 28.9% וסליבה עם 19.4%. לראשונה בתולדות צרפת: נשיא הרפובליקה לשעבר נכנס הבוקר לכלא ישראל גראדווהל | 11:53 הנשיא בכלא: כך ייראה יומו הראשון של סרקוזי מאחורי סורג ובריח ישראל גראדווהל | 20.10.25 לפי שעה, גם קאומו וגם סילבה הודיעו כי ישארו במירוץ. לא נראה כי אחד מהם יפרוש - מה שמעלה את מפלס החרדה בקרב גורמים רבים בקהילות היהודיות, ובמיוחד החרדיות בברוקלין. ממדאני נחשב למועמד פרו פלסטיני, בעל דעות רדיקליות במיוחד כלפי ישראל. לאחרונה התבטא בביטויים קשים נגד ראש הממשלה נתניהו ונגד המלחמה בעזה. רבים בקהילות החרדיות רואות בו סדין אדום וחרדים מהאפשרות שהוא יבחר.

קאומו, חבוש כיפה, בכניסתו לציון הרבי מחב"ד לאחרונה ( צילום: מענדי עקיבא )

בתוך כך, ממדאני עורר השבוע סערה, לאחר שהצטלם כשהוא מחייך וידו שלובה בידו של האימאם סיראג' ווחאג' – דמות מוסלמית מוכרת ששמה נקשר בעבר לטרור ולקריאות לג'יהאד נגד ניו יורק.

ווחאג', בן 75, היה מסומן בידי התביעה הפדרלית כשותף שלא הועמד לדין בפיגוע במרכז הסחר העולמי ב-1993, שבו נהרגו שישה בני אדם. למרות זאת, מנדאני שיבח אותו בפוסט ברשת X כ"עמוד תווך של קהילת בדפורד-סטייבסנט זה כמעט חמישים שנה" והגדיר את המפגש עמו כ"שבת יפה". לצידם נראה בתמונה גם חבר המועצה יוסף סלאם ממנהטן, אחד מחברי "הסנטרל פארק פייב".

האימאם ווחאג', העומד בראש ארגון Muslim Alliance in North America, הכחיש לאורך השנים קשר לטרור, אך עדותו במשפטיהם של אנשי כת ה"עיוור" השייח עומר עבד אל־רחמן, whom הוא תיאר כ"חכם מכובד", והטפותיו בעבר למאבק מוסלמי בניו יורק – מעוררות שוב עניין ציבורי.

בדרשה מתחילת שנות האלפיים נשמע אומר: "אני מתפלל שיום אחד יברך אותנו אללה ונקים צבא של עשרת אלפים גברים... אל תיקחו נשק, רק צעדו ברחובות ניו יורק עד שכל העיר לא תוכל לישון". לפי מסמך מודיעין שצוטט בידי "ניו יורק פוסט", הוסיף האימאם כי מדובר ב"ג'יהאד ללא רובים".

לוחמים בשרידי הפיגוע במגדלי התאומים בשנת 1993 נראו אז מחפשים עדויות לחומרי נפץ בחניון התת-קרקעי, ובאותו תיק הוזכר ווחאג' כמי שנתן רוח גבית אידאולוגית למתכנני המתקפה.

מועמד הרפובליקנים לראשות העיר, קרטיס סליווה, אמר בתגובה כי "עצם עמידתו של ממדאני לצד האיש הזה פוסלת אותו מהתפקיד. ניו יורק זקוקה למנהיג שיגן עליה מטרוריסטים, לא למי שמחבק אותם", הוא הוסיף. גם מושל ניו יורק לשעבר, אנדרו קואומו, המתמודד כעת כעצמאי לראשות העיר, גינה בחריפות את התמונה. הוא עומד בגאווה לצד אדם שהיה מעורב בפיגוע שהרג ניו יורקים" אמר קואומו. "כשאנשים מראים לך מי הם, תאמין להם – וזוהרן, תוריד את החיוך מהפנים".