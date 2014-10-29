סקר חדש שפורסם לאחרונה בדק את האפשרות שמול המועמד הפרו פלסטיני לראשות העיר ניו יורק יתמודד רק המועמד העצמאי קאומו, והממצאים חושפים אפשרות, אם כך יקרה, להביס את ממדאני. לפי שעה הסיכויים לכך קלושים | המספרים והפרטים (חרדים, בעולם)
לאחר 30 שנה בהן ייצג הרב דב הייקינד בבית המחוקקים של ניו יורק את הציבור החרדי, הודיע הרב נחמן קלאר על התמודדותו מול הייקינד. בראיון לשליח "כיכר השבת" לניו יורק ישראל כהן, מסביר קלאר כיצד יעזור לציבור החרדי: "הייקינד לא עשה כלום בנוגע לדירות, לי יש ניסיון רב". צפו בראיון המלא (חרדים)
הציבור החרדי יתעלם מאורח חייה של כריסטין קווין ויעניק לה את תמיכתו? או שסבב הביקורים של אריק סלגדו בבתי האדמו"רים יכריע את הכף? • כתב 'כיכר השבת' מכין אתכם לבחירות לראשות עיריית ניו יורק שיערכו בסתיו הקרוב, ומציג את המועמדים העשויים לזכות בתמיכת הציבור החרדי • מיוחד (חדשות,חרדים בעולם)