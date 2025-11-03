בעוד ראש הממשלה בנימין נתניהו, דאג לביטול הדיון בחוק הגיוס אותו מקדם יו"ר ועדת החו"ב ח"כ בועז ביסמוט ובכך גורם לעיכוב נוסף ולהמשך הסחבת הבלתי נגמרת, חברי הכנסת החרדים התרגלו להיות פראיירים גדולים של קינג ביבי, והיום הם תמכו בהצעת חוק של הקואליציה. מטעם המפלגות החרדיות לא נמסרה הודעה בדבר התייעצות עם גדולי ישראל על הצבעה עם הקואליציה ללא חוק גיוס, ולח"כים הפתרונים.

יומן מסע

מסע קרן עולם התורה בשווייץ, מעורר הדים נרחבים במדינת השלג והשוקולד והביא איתו מחזות שטרם נראו במדינה השלווה. מאות יהודים השתתפו בעצרת המרכזית. לאורך כל שעות היום קיימו גדולי ישראל פגישות אישיות וכלליות עם נדיבי עם, שנכנסו מתחת לאלונקה של עולם התורה - שהיא היא האלונקה של עם ישראל והיישוב היהודי בארץ ישראל.

קול קורא נוסח טראמפ

הנשיא האמריקני דונאלד טראמפ, לא שוכח את התמיכה הגורפת לה הוא זכה בבחירות לנשיאות 2024, מקרב הקהילה היהודית והחרדית בניו ג'רזי בכלל ובלייקווד בפרט. זו הסיבה לקול קורא החריג שלו, רגע לפני הבחירות על תפקיד מושל המדינה.

נהג אנטישמי תוצרת בריטניה

אם הסיפור המתואר "זוכה" להכנס ללוח השידורים של רשת ה-BBC הבריטית, אות הוא כי ההתנהלות האנטישמית של נהג האוטובוס בלונדון, מהווה עליית מדרגה. בכתבה מתוארת התעללות מתמשכת של הנהג בנוסע היהודי בעל החזות היהודית - אירוע שהוביל להשעיית הנהג. האמת - חבל שבישראל לא לומדים מהבריטים לגלות אפס סובלנות כלפי נהגי אוטובוס אנטישמיים.

העצרת הצליחה או לא?

שאלה ישיבתית מוכרת בימים שקדמו לעצרת הענק, הייתה מנוסחת כך: "מה דעתך, העצרת תצליח או לא?". אם כן, מסתבר שהעצרת הצליחה. כל יהודי מאמין שעיניו בראשו, לא יכול להתעלם מהעובדות הברורות - יד השם הייתה במחרפיו ובשונאי תורתו. התעמרות מערכת המשפט הישראלית בלומדי התורה - נענית ביד קשה, לאחר שגם החרדים הפנימו, שהפוליטיקה היא השתדלות משנית, וההשתדלות העיקרית היא בתפילה.