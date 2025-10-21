יו"ר ש"ס, אריה דרעי, ממשיך בימים אלו לדחוף לחזרת המפלגה - באופן רשמי - לממשלה, מה שיחזיר את שרי ש"ס למשרדי הממשלה.

דרעי, בהוראת חברי מועצת חכמי התורה, התנה את החזרה לממשלה בכך שנוסח חוק הגיוס יעבור את אישור ההנהגה הרוחנית ושההצבעות בוועדת חוץ וביטחון יחלו. יצוין כי חברים ב'מועצת' דורשים את העברת החוק בקריאה שניה ושלישית ורק לאחר מכן לאפשר את החזרה לממשלה.

יצוין כי גורמים בכירים בקואליציה מעריכים כי יהיה קשה להעביר את חוק הגיוס בקדנציה הנוכחית, בוודאי בשל העובדה שישראל נכנסה לשנת בחירות. לדברי הגורמים, גם אם החוק יעבור - הוא צפוי להיפסל בבג"צ בשל הקשיים המשפטיים ובוודאי לאחר הסתייגויות של היועצת המשפטית לוועדה עו"ד מירי פרנקל שור.

במידה וש"ס אכן תחזור לממשלה הרי שחברי הכנסת שלה יחזרו לשלוט במשרדי הממשלה: משה ארבל במשרד הפנים, מיכאל מלכיאלי במשרד לשירותי דת, יעקב מרגי במשרד הרווחה, יואב בן צור במשרד העבודה, אוריאל בוסו במשרד הבריאות וחיים ביטון כשר במשרד החינוך.

אלא שמאחורי הקלעים, כך נודע ל'כיכר השבת', המשרד החשוב ביותר מבחינת דרעי אליו הוא רוצה להחזיר את שליטת ש"ס הוא המשרד לשירותי דת.

לדברי בכירים במפלגה, דרעי מעוניין לרשום הישגים בבחירת רבני הערים לאחר קדנציה נוספת שהמפלגה שולטת במשרד.

בין היתר דרעי רוצה להיות חתום על מינוי רבני הערים בירושלים, תל אביב, חיפה, הרצליה בית שמש ועוד. כך שדרעי דוחף לחזרה לממשלה כדי שח"כ מלכיאלי יחזור למשרד ויקדם במהירות את הבחירות לרבני הערים עוד לפני היציאה לבחירות לכנסת.

"החשש של אריה", התבטא בכיר המקורב אליו: "שנצא למערכת בחירות ואז לא נוכל להתקדם בהליך הבחירה והכל יתעכב בלפחות שנה נוספת. החשש הגדול יותר, שלא נחזור לקואליציה, שאחד כמו מתן כהנא יחזור למשרד ואז לא נשלוט במינויים והוא ימנה את כל מי שהוא רוצה וזו תהיה - מבחינתו - בכייה לדורות".