מרוסיה לאמריקה אלפים ציינו את הילולת הרה"ק מריבניץ זצ"ל - הצדיק שהפיח רוח חיים בארה"ב המוני תושבי ווילאסמבורג התכנסו בהיכל ביהמ"ד הגדול 'אור החיים - ריבניץ' בשכונה, לסעודת הילולא רבתי, שנערכה לרגל הילולת האדמו"ר הרה"ק רבי חיים זנוויל מריבניץ זצוק"ל | במהלך הסעודה העלו זקני החסידים זכרונות הוד משגב גדלותו ואור קדושתו של הצדיק שעלה מגלות רוסיה והפיח רוח חיים בארה"ב| גולת הכותרת של הסעודה, היה בשיח זכרונות הוד היסטוריים שנשמעו בפאנל ע"י המשמשים בקודש אשר זכו לעמוד לימין הצדיק בחיים חיותו (חסידים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 18:55