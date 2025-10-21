כיכר השבת
מרוסיה לאמריקה

אלפים ציינו את הילולת הרה"ק מריבניץ זצ"ל - הצדיק שהפיח רוח חיים בארה"ב

המוני תושבי ווילאסמבורג התכנסו בהיכל ביהמ"ד הגדול 'אור החיים - ריבניץ' בשכונה, לסעודת הילולא רבתי, שנערכה לרגל הילולת האדמו"ר הרה"ק רבי חיים זנוויל מריבניץ זצוק"ל | במהלך הסעודה העלו זקני החסידים זכרונות הוד משגב גדלותו ואור קדושתו של הצדיק שעלה מגלות רוסיה והפיח רוח חיים בארה"ב| גולת הכותרת של הסעודה, היה בשיח זכרונות הוד היסטוריים שנשמעו בפאנל ע"י המשמשים בקודש אשר זכו לעמוד לימין הצדיק בחיים חיותו (חסידים)

הילולת הרה״ק מריבניץ זצ"ל (צילום: אחים לאנטשעווסקי)
