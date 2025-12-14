כיכר השבת
השגריר במלבורן: אנטישמיות היא לא תופעה חדשה, שנאו אותנו כל הדורות. אין לי איך להסביר את זה 

האם זה סוף יהדות אוסטרליה? שגריר ישראל במענה דרמטי | מה קרה מאז השביעי לעשירי ומי אשם במחדל | הכתובת הייתה על הקיר אז למה נתנו לשנאה הזו לבעבע? | ראיון בעקבות הפיגוע הנורא שמטלטל את כל העולם היהודי (דבר ראשון)

סידני, אוסטרליה ביום הראשון של חנוכה, בעת שאלפי יהודים התכנסו לחגוג את נס פך השמן באירוע מרגש של "חנוכה ליד הים" בחוף בונדי 2 שני מחבלים חמושים פתחו באש לעבר ההמון, הרגו 11 בני אדם ופצעו עשרות נוספים.

בראיון לתוכנית ' עם משה מנס ויוסי סרגובסקי מתייחס שגריר ישראל באוסטרליה אמיר מימון לטבח ואומר "אני לא יכול לומר שהפיגוע היום מפתיע אותי. הכתובת הייתה על הקיר. ממשלת אוסטרליה כשלה בלהגן על אזרחיה", אמר השגריר.

"מדובר באזרחים אוסטרליים שנולדו, גדלו והתחנכו באוסטרליה, ובשנתיים האחרונות הם נחשפים לגל אנטישמיות מכוער. בתי כנסת נשרפו – והכול נראה היה ידוע מראש."

על הקשר לסכסוך הישראלי-פלסטיני אמר מימון: "אנטישמיות היא לא תופעה חדשה. נכון שהיום נוח יותר לעשות את ההקשר לסכסוך, אבל השנאה ליהודי היא עתיקה מאוד." לדבריו "זה לא עוד אירוע אנטישמי. מדובר בשבר אמיתי, ואני לא יודע אם בכלל יהיה ניתן לתקן אותו." לגבי השאלה אם האירוע יגביר את העלייה ארצה, השיב: "אין לי ספק שהאירועים האלו יהיו להם השפעה."

