חשש בסיעות החרדיות: יועמ"שית ועדת חו"ב לא תתמוך בחוק הגיוס

יו"ר ועדת חוץ וביטחון, ח"כ בועז ביסמוט, הודיע אמש (שני) כי הדיונים שתוכננו להשבוע בסוגיית חוק הגיוס והסדרת מעמד תלמידי הישיבות יבוטלו.

בנימוק הרשמי של ביסמוט נאמר: "לפני זמן קצר עדכן הייעוץ המשפטי של הוועדה כי טרם השלים את גיבוש הטיוטה הסופית של חוק הגיוס, ונדרשים לו פרק זמן נוסף להשלמת העיבוד המשפטי".

בדוברות ועדת חוץ וביטחון אף טרחו להכחיש דיווחים על התנגדות של היועצת המשפטית של הוועדה, מירי פרנקל שור, להסכמות שהושגו בין ביסמוט לסיעות החרדיות.

אלא שמאחורי הקלעים, כך מדווחים בכירים בסיעות החרדיות, היועמ"שית של הוועדה מערימה קשיים על ניסוח טיוטת חוק הגיוס על בסיס ההסכמות עם הסיעות החרדיות.

הבכירים חוששים כי: "היועמ"שית תתנגד לנוסח שהוסכם, מה שיוביל להתנגדות של היועצת המשפטית של הכנסת ולמעשה מדובר באירוע דרמטי המשליך על הסדרת מעמד תלמידי הישיבות".

לדברי הבכירים, כדי שיהיה סיכוי אמיתי - גם אם נמוך - לעמוד במבחן בג"צ הרי שחייב להשיג את תמיכת הייעוץ המשפטי של הכנסת שייגן על החוק בפני שופטי בג"צ, שכן לכולם ברור שהיועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, תתנגד לחוק המוסכם.

ל'כיכר השבת' נודע כי כעת עסוקים בקואליציה בכלל ובסיעות החרדיות בפרט להפעיל מכבש לחצים על היועמ"שית לוועדה להסכים לנוסח שהוסכם על הסיעות החרדיות.

"אם היא תתנגד", אומר בכיר חרדי העוסק בסוגיית חוק הגיוס: "כל העבודה שלנו תהיה ברכה לבטלה, החוק אולי יאושר בכנסת אבל ייפסל בבג"צ והסדרת מעמד תלמידי הישיבות לא יהיה".