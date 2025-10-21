( צילום: מועצת בנימין )

שורד השבי אבינתן אור שב היום לביתו, לאחר שהיה מאושפז בבית החולים מאז חזרתו בערב שמחת תורה בעסקת החטופים.

מוקדם יותר היום הודיע בית החולים בלינסון כי "אבינתן אור, שנקלט בבית החולים ביום שני שעבר (13.10), השתחרר היום (שלישי) מבית החולים לאחר שהשלים את הבדיקות הנדרשות. עם שחרורו אבינתן יחל בתהליך שיקום במחלקת שיקום השבים שבבית החולים. בילינסון ימשיך ללוות את אבינתן ובני משפחתו והם יקבלו את כל המעטפת הנדרשת להם. זו המרוויחה הגדולה של עסקת החטופים - וזה לא טוב לישראל יוסי נכטיגל | 18:29 השב גיא גלבוע דלאל: "כשראיתי את המזוודות אמרתי לעצמי שטסים ליפן" דוד הכהן | 17:43 יתר השבים נשארים במחלקה."

בדרכו לביתו שבשילה ליוו את אבינתן עשרות אופנועים, וכאשר הגיע לשומרון הופתע מקבלת הפנים המרגשת שחיכתה לו.

מאות מתושבי השומרון קיבלו את פניו עם דגלי ישראל ובשירת "עם ישראל חי", ראש מועצת מטה בנימין ישראל גנץ נכנס לרכב ההסעות וחיבקו בחום.

ממועצת השומרון נמסר כי "בדרכו של החטוף ששוחרר אבינתן אור לביתו בישוב שילה, עצר לקבלת פנים בשומרון יחד עם בני משפחתו ואחיו המתגורר בלשם. מאות התאספו במקום בשירה, עם דגלי ישראל בידם. יוסי דגן ראש מועצת שומרון אמר לאבינתן: "מתרגשים לראות אותך בשומרון, יהודי חופשי עם ראש מורם, אנחנו פה כדי לנצח ביחד! עם ישראל חי!"

מאות מתושבי השומרון בהם תלמידי ישיבת אמי"ת ברוכין התאספו במקום עם דגלי ישראל בשירה וריקודים כדי לקבל את פניו.

אבינתן אור התרגש ואמר למאות שהגיעו לקבל את פניו: "אני רוצה להודות לכולכם על כל התמיכה. אני שומע בשבוע הזה מכל המשפחה שלי איך כל אחד מעם ישראל עזר ותמך ואני מודה לכם. הכח שלנו זה הביחד והאחדות שלנו ואני מקווה שנמשיך בזה.

אף אחד לא יכול עלינו כשאנחנו ביחד!"

משה אור אחיו של אבינתן ואשתו יעל, הודו לתושבי לשם על הסיוע בתקופה הקשה שעברו ולמאות שהגיעו לקבל את פניו וכתבו: "חברים יקרים שלנו, לפני שנתיים קיבלנו מכה כואבת ונכנסנו למלחמה ארוכה וקשה. בתוך האירוע הלאומי התמודדנו עם האירוע הפרטי שלנו כשאבינתן נחטף לעזה. לאורך שנתיים שלמות, כשכולם מתמודדים עם קשיים רבים, לא הפסקתם לעמוד לצידנו כקהילה, לשאול, להציע עזרה, לתמוך בכל-כך הרבה דרכים ובעיקר, להזכיר לנו שאנחנו לא לבד בהתמודדות הקשה הזו. לשמחתנו הגדולה אבינתן חזר הביתה, למשפחה שחיכתה לו ולעם שלא הפסיק להתפלל ולקוות.

אנחנו רוצים להודות לכל אחד ואחד מכם על התמיכה, על התפילות, על התקווה שיחזור אלינו. הרגשנו בכל רגע כמה אתם, יחד עם כל העם, עומדים מאחורינו ועוזרים לנו לעבור את התקופה הזו. תודה על שהגעתם לקבל אותו בבית החולים ולשמוח איתנו, שנזכה להמשיך ולהיות יחד אחד עבור השני ורק בשמחות!"

