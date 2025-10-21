כלפון ביום שחרורו ( צילום: ערן ירדני /לע"מ )

מעט יותר משבוע אחרי חזרתו ארצה, בתום שנתיים בשבי בעזה, מתבררים פרטים חדשים ממה שעבר על שגב כלפון בן ה-27, שנחטף ממסיבת הנובה בידי מחבלים לרצועה - ושרד תקופה ממושכת.

בריאיון שהעניק ל-Ynet וידיעות אחרונות, שפורסם היום (שלישי), חשף שגב כי המחבלים רצו שיצטלם לסרטון אולם הוא לא הסכים וסירב להקריא את המילים שהוכתבו לו. לדבריו, שיחק אותה שחקן גרוע. נראה שהמחבלים רצו שיאמר שקרסה עליו מנהרה ושהוא סובל ורעב ובסנת חיים. הוא לא אמר זאת משום שחשב על ההורים שלו והמשפחה שלו. עוד תיאר שגב שאמירת שמו בפני המחבלים גרמה להם להכות אותו נמרצות. זאת משום שהמילה דומה למילה "תקרה" בערבית. המחבלים לא האמינו לו. מפגש בלתי צפוי ביציאה מהציון: החרדי נדהם כשגילה מי יושב לידו יאיר טוקר | 20.10.25 הוא תיאר שאחד המחבלים הצמיד סכין לצווארו, עם כניסתו לעזה, ושאל אותו לשמו. כשהוא השיב, המחבל לחץ חזק יותר וציפה לתשובה אחרת. הוא לא האמין. וכך גם בהמשך בכל פעם שאמר את שמו האמיתי ספג מכות.

( צילום: דובר צה"ל )

לבסוף קראו לו המחבלים "סטיב", כך סיפר, ומאז לא תיקן אותם. "ידעתי שאם אני אתקן אותם אחטוף שוב אז לא תיקנתי. אז הבנתי שאני כנראה אזיר".

בריאיון הוא גם תיאר את השהות במנהרה. לדבריו, "במנהרה אתה הופך להיות עכברוש, שום דבר מהחיים שהיו לך למעלה אין לך אותם".

במהלך תקופת השבי, כפי שדווח ב'כיכר השבת', קיבלה משפחתו של כלפון אות חיים ממנו מחטופים שחזרו לפניו, בעסקאות הקודמות. הלה תיאר באזני המשפחה את תנאיו.

כלפון, מדימונה, נחטף ממתחם הנובה בבוקר השבעה באוקטובר. כאשר חצה את כביש 232, המחבלים הבחינו בו וחטפו אותו. בעוד חלק מהחטופים כבר שבו לישראל במסגרת השלב הראשון של העסקה, שגב נותר מאחור ולא נכלל בשלב זה.