חג בלתי נשכח: כך נחנך בית המדרש הגדול והמפואר של באבוב 45

נעילת החג שמחת תורה בחצה"ק באבוב 45 ( צילום: אחים לאנטשעווסקי )

חג הסוכות האחרון ייזכר בחצר הקודש באבוב-45 כחג של שיא, התרגשות ופריצת גבולות. כלל החסידים זכו לשהות בצל האדמו"ר במהלך כל ירח האיתנים, כאשר השמחה וההתעלות הגיעו לשיאם בצל חנוכת בית המדרש הגדול והחדש, שנחנך ברוב פאר והדר במרכז שכונת בורו פארק.