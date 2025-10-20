כיכר השבת
וְהַרְאֵנוּ בְּבִנְיָנוֹ וְשַׂמְּחֵנוּ בְּתִקּוּנוֹ

חג בלתי נשכח: כך נחנך בית המדרש הגדול והמפואר של באבוב 45

חסידי באבוב-45 חוו ירח איתנים היסטורי במחיצת הרבי, שהגיע לשיאו בנעילת החג שכולה הייתה בסימן הרחבת גבולי הקדושה בבורו פארק | צפו בתיעוד ענק מימי חג הסוכות, הושענא רבה ומוצאי שמחת תורה בצל האדמו"ר (חסידים)

נעילת החג שמחת תורה בחצה"ק באבוב 45 (צילום: אחים לאנטשעווסקי)

חג הסוכות האחרון ייזכר בחצר הקודש באבוב-45 כחג של שיא, התרגשות ופריצת גבולות. כלל החסידים זכו לשהות בצל האדמו"ר במהלך כל ירח האיתנים, כאשר השמחה וההתעלות הגיעו לשיאם בצל חנוכת בית המדרש הגדול והחדש, שנחנך ברוב פאר והדר במרכז שכונת בורו פארק.

במוצאי ליל ב' דחוה"מ, במהלך הטיש חילק הרבי פרסים יקרי ערך למצטייני תלמידי המתיבתא, כהוקרה על התמדתם בלימוד. גם בטיש בליל ד' דחוה"מ, חילק הרבי פרסים לתלמידים מצטיינים יוצאי הישיבה הקטנה, אשר השקיעו ונבחנו על מאתיים דפי גמרא ויותר – מחזה שהוסיף נופך של כבוד התורה לשמחת החג.

אחד משיאי הרגש נרשם בליל הושענא רבה כשהאדמו"ר ערך את השולחן הטהור ללא מאכל ומשקה בהיכל ביהמ"ד הגדול בעקבות הגשמים העזים שפקדו את האיזור.

השמחה הגיעה לשיאה בטיש נעילת החג של מוצאי שמחת תורה, שנערך בתופים ובמחולות, והיווה כעין חנוכת הבית להיכל ביהמ"ד הגדול.

חג הסוכות ושמחת תורה בחצה"ק באבוב 45 (צילום: אחים לאנטשעווסקי - אייזיק ג.)
חג הסוכות ושמחת תורה בחצה"ק באבוב 45 (צילום: אחים לאנטשעווסקי - אייזיק ג.)
חג הסוכות ושמחת תורה בחצה"ק באבוב 45 (צילום: אחים לאנטשעווסקי - אייזיק ג.)
חג הסוכות ושמחת תורה בחצה"ק באבוב 45 (צילום: אחים לאנטשעווסקי - אייזיק ג.)
חג הסוכות ושמחת תורה בחצה"ק באבוב 45 (צילום: אחים לאנטשעווסקי - אייזיק ג.)
חג הסוכות ושמחת תורה בחצה"ק באבוב 45 (צילום: אחים לאנטשעווסקי - אייזיק ג.)
חג הסוכות ושמחת תורה בחצה"ק באבוב 45 (צילום: אחים לאנטשעווסקי - אייזיק ג.)
חג הסוכות ושמחת תורה בחצה"ק באבוב 45 (צילום: אחים לאנטשעווסקי - אייזיק ג.)
חג הסוכות ושמחת תורה בחצה"ק באבוב 45 (צילום: אחים לאנטשעווסקי - אייזיק ג.)
חג הסוכות ושמחת תורה בחצה"ק באבוב 45 (צילום: אחים לאנטשעווסקי - אייזיק ג.)
חג הסוכות ושמחת תורה בחצה"ק באבוב 45 (צילום: אחים לאנטשעווסקי - אייזיק ג.)
חג הסוכות ושמחת תורה בחצה"ק באבוב 45 (צילום: אחים לאנטשעווסקי - אייזיק ג.)
חג הסוכות ושמחת תורה בחצה"ק באבוב 45 (צילום: אחים לאנטשעווסקי - אייזיק ג.)
חג הסוכות ושמחת תורה בחצה"ק באבוב 45 (צילום: אחים לאנטשעווסקי - אייזיק ג.)
חג הסוכות ושמחת תורה בחצה"ק באבוב 45 (צילום: אחים לאנטשעווסקי - אייזיק ג.)
חג הסוכות ושמחת תורה בחצה"ק באבוב 45 (צילום: אחים לאנטשעווסקי - אייזיק ג.)
חג הסוכות ושמחת תורה בחצה"ק באבוב 45 (צילום: אחים לאנטשעווסקי - אייזיק ג.)
חג הסוכות ושמחת תורה בחצה"ק באבוב 45 (צילום: אחים לאנטשעווסקי - אייזיק ג.)
חג הסוכות ושמחת תורה בחצה"ק באבוב 45 (צילום: אחים לאנטשעווסקי - אייזיק ג.)
חג הסוכות ושמחת תורה בחצה"ק באבוב 45 (צילום: אחים לאנטשעווסקי - אייזיק ג.)
חג הסוכות ושמחת תורה בחצה"ק באבוב 45 (צילום: אחים לאנטשעווסקי - אייזיק ג.)
חג הסוכות ושמחת תורה בחצה"ק באבוב 45 (צילום: אחים לאנטשעווסקי - אייזיק ג.)
חג הסוכות ושמחת תורה בחצה"ק באבוב 45 (צילום: אחים לאנטשעווסקי - אייזיק ג.)
חג הסוכות ושמחת תורה בחצה"ק באבוב 45 (צילום: אחים לאנטשעווסקי - אייזיק ג.)
חג הסוכות ושמחת תורה בחצה"ק באבוב 45 (צילום: אחים לאנטשעווסקי - אייזיק ג.)
חג הסוכות ושמחת תורה בחצה"ק באבוב 45 (צילום: אחים לאנטשעווסקי - אייזיק ג.)
חג הסוכות ושמחת תורה בחצה"ק באבוב 45 (צילום: אחים לאנטשעווסקי - אייזיק ג.)
חג הסוכות ושמחת תורה בחצה"ק באבוב 45 (צילום: אחים לאנטשעווסקי - אייזיק ג.)
חג הסוכות ושמחת תורה בחצה"ק באבוב 45 (צילום: אחים לאנטשעווסקי - אייזיק ג.)
חג הסוכות ושמחת תורה בחצה"ק באבוב 45 (צילום: אחים לאנטשעווסקי - אייזיק ג.)
חג הסוכות ושמחת תורה בחצה"ק באבוב 45 (צילום: אחים לאנטשעווסקי - אייזיק ג.)
חג הסוכות ושמחת תורה בחצה"ק באבוב 45 (צילום: אחים לאנטשעווסקי - אייזיק ג.)
חג הסוכות ושמחת תורה בחצה"ק באבוב 45 (צילום: אחים לאנטשעווסקי - אייזיק ג.)
חג הסוכות ושמחת תורה בחצה"ק באבוב 45 (צילום: אחים לאנטשעווסקי - אייזיק ג.)
חג הסוכות ושמחת תורה בחצה"ק באבוב 45 (צילום: אחים לאנטשעווסקי - אייזיק ג.)
חג הסוכות ושמחת תורה בחצה"ק באבוב 45 (צילום: אחים לאנטשעווסקי - אייזיק ג.)
חג הסוכות ושמחת תורה בחצה"ק באבוב 45 (צילום: אחים לאנטשעווסקי - אייזיק ג.)
חג הסוכות ושמחת תורה בחצה"ק באבוב 45 (צילום: אחים לאנטשעווסקי - אייזיק ג.)
חג הסוכות ושמחת תורה בחצה"ק באבוב 45 (צילום: אחים לאנטשעווסקי - אייזיק ג.)
חג הסוכות ושמחת תורה בחצה"ק באבוב 45 (צילום: אחים לאנטשעווסקי - אייזיק ג.)
חג הסוכות ושמחת תורה בחצה"ק באבוב 45 (צילום: אחים לאנטשעווסקי - אייזיק ג.)
חג הסוכות ושמחת תורה בחצה"ק באבוב 45 (צילום: אחים לאנטשעווסקי - אייזיק ג.)
חג הסוכות ושמחת תורה בחצה"ק באבוב 45 (צילום: אחים לאנטשעווסקי - אייזיק ג.)
חג הסוכות ושמחת תורה בחצה"ק באבוב 45 (צילום: אחים לאנטשעווסקי - אייזיק ג.)
חג הסוכות ושמחת תורה בחצה"ק באבוב 45 (צילום: אחים לאנטשעווסקי - אייזיק ג.)
חג הסוכות ושמחת תורה בחצה"ק באבוב 45 (צילום: אחים לאנטשעווסקי - אייזיק ג.)
חג הסוכות ושמחת תורה בחצה"ק באבוב 45 (צילום: אחים לאנטשעווסקי - אייזיק ג.)
חג הסוכות ושמחת תורה בחצה"ק באבוב 45 (צילום: אחים לאנטשעווסקי - אייזיק ג.)
חג הסוכות ושמחת תורה בחצה"ק באבוב 45 (צילום: אחים לאנטשעווסקי - אייזיק ג.)
חג הסוכות ושמחת תורה בחצה"ק באבוב 45 (צילום: אחים לאנטשעווסקי - אייזיק ג.)
חג הסוכות ושמחת תורה בחצה"ק באבוב 45 (צילום: אחים לאנטשעווסקי - אייזיק ג.)
חג הסוכות ושמחת תורה בחצה"ק באבוב 45 (צילום: אחים לאנטשעווסקי - אייזיק ג.)
חג הסוכות ושמחת תורה בחצה"ק באבוב 45 (צילום: אחים לאנטשעווסקי - אייזיק ג.)
חג הסוכות ושמחת תורה בחצה"ק באבוב 45 (צילום: אחים לאנטשעווסקי - אייזיק ג.)
חג הסוכות ושמחת תורה בחצה"ק באבוב 45 (צילום: אחים לאנטשעווסקי - אייזיק ג.)
חג הסוכות ושמחת תורה בחצה"ק באבוב 45 (צילום: אחים לאנטשעווסקי - אייזיק ג.)
חג הסוכות ושמחת תורה בחצה"ק באבוב 45 (צילום: אחים לאנטשעווסקי - אייזיק ג.)
חג הסוכות ושמחת תורה בחצה"ק באבוב 45 (צילום: אחים לאנטשעווסקי - אייזיק ג.)
חג הסוכות ושמחת תורה בחצה"ק באבוב 45 (צילום: אחים לאנטשעווסקי - אייזיק ג.)
חג הסוכות ושמחת תורה בחצה"ק באבוב 45 (צילום: אחים לאנטשעווסקי - אייזיק ג.)
חג הסוכות ושמחת תורה בחצה"ק באבוב 45 (צילום: אחים לאנטשעווסקי - אייזיק ג.)
חג הסוכות ושמחת תורה בחצה"ק באבוב 45 (צילום: אחים לאנטשעווסקי - אייזיק ג.)
חג הסוכות ושמחת תורה בחצה"ק באבוב 45 (צילום: אחים לאנטשעווסקי - אייזיק ג.)
חג הסוכות ושמחת תורה בחצה"ק באבוב 45 (צילום: אחים לאנטשעווסקי - אייזיק ג.)
חג הסוכות ושמחת תורה בחצה"ק באבוב 45 (צילום: אחים לאנטשעווסקי - אייזיק ג.)
חג הסוכות ושמחת תורה בחצה"ק באבוב 45 (צילום: אחים לאנטשעווסקי - אייזיק ג.)
חג הסוכות ושמחת תורה בחצה"ק באבוב 45 (צילום: אחים לאנטשעווסקי - אייזיק ג.)
חג הסוכות ושמחת תורה בחצה"ק באבוב 45 (צילום: אחים לאנטשעווסקי - אייזיק ג.)
חג הסוכות ושמחת תורה בחצה"ק באבוב 45 (צילום: אחים לאנטשעווסקי - אייזיק ג.)
חג הסוכות ושמחת תורה בחצה"ק באבוב 45 (צילום: אחים לאנטשעווסקי - אייזיק ג.)
חג הסוכות ושמחת תורה בחצה"ק באבוב 45 (צילום: אחים לאנטשעווסקי - אייזיק ג.)
חג הסוכות ושמחת תורה בחצה"ק באבוב 45 (צילום: אחים לאנטשעווסקי - אייזיק ג.)
חג הסוכות ושמחת תורה בחצה"ק באבוב 45 (צילום: אחים לאנטשעווסקי - אייזיק ג.)
חג הסוכות ושמחת תורה בחצה"ק באבוב 45 (צילום: אחים לאנטשעווסקי - אייזיק ג.)
חג הסוכות ושמחת תורה בחצה"ק באבוב 45 (צילום: אחים לאנטשעווסקי - אייזיק ג.)
חג הסוכות ושמחת תורה בחצה"ק באבוב 45 (צילום: אחים לאנטשעווסקי - אייזיק ג.)
חג הסוכות ושמחת תורה בחצה"ק באבוב 45 (צילום: אחים לאנטשעווסקי - אייזיק ג.)
חג הסוכות ושמחת תורה בחצה"ק באבוב 45 (צילום: אחים לאנטשעווסקי - אייזיק ג.)
חג הסוכות ושמחת תורה בחצה"ק באבוב 45 (צילום: אחים לאנטשעווסקי - אייזיק ג.)
חג הסוכות ושמחת תורה בחצה"ק באבוב 45 (צילום: אחים לאנטשעווסקי - אייזיק ג.)
חג הסוכות ושמחת תורה בחצה"ק באבוב 45 (צילום: אחים לאנטשעווסקי - אייזיק ג.)
חג הסוכות ושמחת תורה בחצה"ק באבוב 45 (צילום: אחים לאנטשעווסקי - אייזיק ג.)
חג הסוכות ושמחת תורה בחצה"ק באבוב 45 (צילום: אחים לאנטשעווסקי - אייזיק ג.)
חג הסוכות ושמחת תורה בחצה"ק באבוב 45 (צילום: אחים לאנטשעווסקי - אייזיק ג.)
חג הסוכות ושמחת תורה בחצה"ק באבוב 45 (צילום: אחים לאנטשעווסקי - אייזיק ג.)
חג הסוכות ושמחת תורה בחצה"ק באבוב 45 (צילום: אחים לאנטשעווסקי - אייזיק ג.)
חג הסוכות ושמחת תורה בחצה"ק באבוב 45 (צילום: אחים לאנטשעווסקי - אייזיק ג.)
חג הסוכות ושמחת תורה בחצה"ק באבוב 45 (צילום: אחים לאנטשעווסקי - אייזיק ג.)
חג הסוכות ושמחת תורה בחצה"ק באבוב 45 (צילום: אחים לאנטשעווסקי - אייזיק ג.)
חג הסוכות ושמחת תורה בחצה"ק באבוב 45 (צילום: אחים לאנטשעווסקי - אייזיק ג.)
חג הסוכות ושמחת תורה בחצה"ק באבוב 45 (צילום: אחים לאנטשעווסקי - אייזיק ג.)
חג הסוכות ושמחת תורה בחצה"ק באבוב 45 (צילום: אחים לאנטשעווסקי - אייזיק ג.)
חג הסוכות ושמחת תורה בחצה"ק באבוב 45 (צילום: אחים לאנטשעווסקי - אייזיק ג.)
חג הסוכות ושמחת תורה בחצה"ק באבוב 45 (צילום: אחים לאנטשעווסקי - אייזיק ג.)
חג הסוכות ושמחת תורה בחצה"ק באבוב 45 (צילום: אחים לאנטשעווסקי - אייזיק ג.)
חג הסוכות ושמחת תורה בחצה"ק באבוב 45 (צילום: אחים לאנטשעווסקי - אייזיק ג.)
חג הסוכות ושמחת תורה בחצה"ק באבוב 45 (צילום: אחים לאנטשעווסקי - אייזיק ג.)
חג הסוכות ושמחת תורה בחצה"ק באבוב 45 (צילום: אחים לאנטשעווסקי - אייזיק ג.)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (52%)

לא (48%)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

עוד בחסידים ואנ"ש

תיעוד מסכם

|

מעמד נשגב

|

וְהַרְאֵנוּ בְּבִנְיָנוֹ וְשַׂמְּחֵנוּ בְּתִקּוּנוֹ

|

ושמחת בחגך

|

מחזה של אש ושמחה

|

חודש מלא וגדוש

|

"לשנה הבאה בירושלים" 

|

במוצאי שבת בראשית

||
1

צפו בתיעוד

||
2

בלהב אש קודש

||
1

צפו בגלריה

||
1

תיעוד מהריקוד הסוחף

||
1

שיא ההתרוממות

||
4

הרבי הופיע בגוזרטאת הבית

||
1

כשההלכה וחסידות נפגשים

|

תיעוד ענק

||
1

זעק 'שמע ישראל' וקרס

||
13

רגע של דבקות

||
2

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר