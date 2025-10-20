חג בלתי נשכח: כך נחנך בית המדרש הגדול והמפואר של באבוב 45

חג הסוכות האחרון ייזכר בחצר הקודש באבוב-45 כחג של שיא, התרגשות ופריצת גבולות. כלל החסידים זכו לשהות בצל האדמו"ר במהלך כל ירח האיתנים, כאשר השמחה וההתעלות הגיעו לשיאם בצל חנוכת בית המדרש הגדול והחדש, שנחנך ברוב פאר והדר במרכז שכונת בורו פארק.
במוצאי ליל ב' דחוה"מ, במהלך הטיש חילק הרבי פרסים יקרי ערך למצטייני תלמידי המתיבתא, כהוקרה על התמדתם בלימוד. גם בטיש בליל ד' דחוה"מ, חילק הרבי פרסים לתלמידים מצטיינים יוצאי הישיבה הקטנה, אשר השקיעו ונבחנו על מאתיים דפי גמרא ויותר – מחזה שהוסיף נופך של כבוד התורה לשמחת החג.
אחד משיאי הרגש נרשם בליל הושענא רבה כשהאדמו"ר ערך את השולחן הטהור ללא מאכל ומשקה בהיכל ביהמ"ד הגדול בעקבות הגשמים העזים שפקדו את האיזור.
השמחה הגיעה לשיאה בטיש נעילת החג של מוצאי שמחת תורה, שנערך בתופים ובמחולות, והיווה כעין חנוכת הבית להיכל ביהמ"ד הגדול.
