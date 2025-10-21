מקווים הערב (שלישי) לבשורות טובות: על פי הדיווח מפי גורם ישראלי וצה"לי, חמאס ישחרר הערב שני חטופים חללים, נשיא ארצות הברית תקף היום את חמאס.

הגורם הישראלי הבהיר, כי יש בידי ישראל אינדיקציות מספקות, לפיהן, חמאס ישחרר גם הערב שני חטופים, לאחר שאמש הוא שחרר חטוף אחד, במידה ואכן כך יהיה, ישארו בידי חמאס 13 חטופים.

הנשיא טראמפ התייחס היום לעסקה מול חמאס וכתב על הבוקר (שעון ארה"ב) ברשת החברתיות שלו: "רבות מבעלות בריתנו הגדולות כיום במזרח התיכון ובאזורים הסובבים אותו, הודיעו לי במפורש, בתוקף וברצון רב, כי יקבלו בברכה את ההזדמנות, לבקשתי, להיכנס לעזה עם כוח כבד ו"ליישר את חמאס שלנו" אם חמאס ימשיך לפעול בצורה גרועה, תוך הפרת ההסכם איתנו".

"האהבה והחיבה", כתב נשיא ארצות הברית, "כלפי המזרח התיכון לא נראו כך כבר אלף שנים! זה דבר יפהפה לצפייה! אמרתי למדינות האלה, ולישראל, "עדיין לא!" עדיין יש תקווה שחמאס יעשה את הדבר הנכון".

"אם (חמאס) לא יעשו זאת", הבהיר הנשיא האמריקני: "סופו של חמאס יהיה מהיר, זועם ואכזרי!".

עוד כתב הנשיא: "אני רוצה להודות לכל המדינות שקראו לעזור. כמו כן, אני רוצה להודות למדינה הגדולה והחזקה אינדונזיה ולמנהיגה הנפלא על כל העזרה שהראו ונתנו למזרח התיכון ולארה"ב".